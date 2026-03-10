حملات مكبرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة في الجيزة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، جهود مراكز أوسيم والصف وأطفيح والعياط وأبو النمرس ومنشأة القناطر وجهاز السرفيس والنقل لمتابعة المواقف والطرق الرئيسية والفرعية بنطاق تلك المراكز للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي وعدم مخالفتها أو استغلال المواطنين، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

وشدد محافظ الجيزة على التأكد من تعليق بانرات مدون عليها التعريفات الجديدة بكافة المواقف والتعامل بحزم مع أي مخالفات يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين بالتعريفة الجديدة مع تكثيف الحملات الميدانية بالمواقف وخطوط السير لضمان الانضباط ومنع استغلال المواطنين.