رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعاتها بمصر وبحث فرص التوسع في الاستثمارات الجديدة للشركة في عدد من القطاعات، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لقطاع المرافق.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات مع عدد من الشركات العالمية الرائدة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرًا إلى الأولوية الكبيرة التي تعطيها الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ضمن إطار استراتيجية مصر للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الشركة في قطاع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الكهرباء، والخطط المستقبلية للتوسع في هذا القطاع، وما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب استعراض فرص تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية، وما يتعلق بتحلية مياه البحر، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات التنموية.