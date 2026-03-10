عمرو الليثي يتحدث عن اسم الله "الفتاح" ويعني الطمأنينة وإذا ضاقت بك الأسباب

تحدث الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان عن اسم من أسماء الله الحسنى اسم الله الفتاح :

قال الإعلامي د. عمرو الليثي نلتقي اليوم باسم عظيم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم "الفتاح " واسم الله الفتاح يعمي الطمأنينة في الفتح

نلتقي اليوم باسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم "الفتاح". هذا الاسم يدل على أن الله تعالى هو الذي يفتح أبواب الرزق لمن يشاء، ويفتح أبواب الرحمة، ويفتح أبواب الفهم والعلم، ويفتح الطرق بعد انسدادها.

وتابع الليثي الفتاح هو الذي يفتح المغلق، ويفتح المستور، ويفتح العقول بعد حيرتها، ويفتح أبواب الفرج بعد طول انتظار. هو الذي إذا أغلقت الأبواب، فتح بابًا لا يخطر لك على بال، وإذا ضاقت بك الأسباب، وسع لك الطريق من حيث لا تحتسب.

وأضاف ممكن تحزن لأن حاجة كنت عايزها ما حصلتش، لكن الفتاح بيدخر لك ما هو أعظم منها. وأحيانًا كتيرة بيكون الفتح في المنع، مش في العطاء، في التأخير، مش في التعجيل.

ربنا بيقول في كتابه الكريم: "قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم" (سورة سبأ).

وأشار وأجمل حاجة أن فتح الله مش مرتبط بزمان ومكان، ولا مرتبط بقدرتك انت ورغبتك، ولا صبرك، ولا عملك، لكن برحمته هو.



