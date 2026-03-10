قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خصم من المرتبات وتعليق عقود.. عقوبات قاسية من الخطيب للاعبي الأهلي
أقل سعر لصرف الدولار مساء اليوم الثلاثاء
ترامب: لم تردنا أي تقارير عن قيام إيران بزرع أي ألغام في مضيق هرمز
اعتقال 3 أشخاص في الكويت بتهمة نشر معلومات مضللة والسخرية من الأوضاع الراهنة
دوري أبطال أوروبا | تشكيل برشلونة ونيوكاسل
ثلاثة قرارات نارية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
أخبار العالم

اعتقال 3 أشخاص في الكويت بتهمة نشر معلومات مضللة والسخرية من الأوضاع الراهنة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ألقت السلطات الكويتية القبض على ثلاثة أشخاص بعد تداول مقطع فيديو لهم على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيامهم بالسخرية من الأوضاع الحالية في البلاد، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان رسمي، أن الجهات المختصة رصدت الفيديو المتداول، والذي ظهر فيه شخصان كويتيان وثالث يحمل الجنسية الكولومبية وهم يتهكمون على التطورات الراهنة. 

وأشارت الوزارة إلى أن ما ورد في المقطع يعد مخالفًا للقانون، ويتضمن نشر معلومات مضللة والإضرار بالمصالح الوطنية، إلى جانب إساءة استخدام وسائل الاتصال.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات فورية عقب رصد الواقعة، حيث جرى ضبط المتهمين الثلاثة واحتجازهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى الجهات المختصة للنظر في القضية.

كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من نشر أو تداول أي محتوى قد يضر بمصالح الدولة أو يثير البلبلة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة، مؤكدة أن الجهات المعنية ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات من هذا النوع.

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
تخفيض استهلاك بنزين السيارة
محمد عادل إمام
