اعتقال 3 أشخاص في الكويت بتهمة نشر معلومات مضللة والسخرية من الأوضاع الراهنة

ألقت السلطات الكويتية القبض على ثلاثة أشخاص بعد تداول مقطع فيديو لهم على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيامهم بالسخرية من الأوضاع الحالية في البلاد، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان رسمي، أن الجهات المختصة رصدت الفيديو المتداول، والذي ظهر فيه شخصان كويتيان وثالث يحمل الجنسية الكولومبية وهم يتهكمون على التطورات الراهنة.

وأشارت الوزارة إلى أن ما ورد في المقطع يعد مخالفًا للقانون، ويتضمن نشر معلومات مضللة والإضرار بالمصالح الوطنية، إلى جانب إساءة استخدام وسائل الاتصال.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات فورية عقب رصد الواقعة، حيث جرى ضبط المتهمين الثلاثة واحتجازهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى الجهات المختصة للنظر في القضية.

كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من نشر أو تداول أي محتوى قد يضر بمصالح الدولة أو يثير البلبلة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة، مؤكدة أن الجهات المعنية ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات من هذا النوع.