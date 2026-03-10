الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية اللبنانية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه، مشدداً على تأييد القاهرة لجهود الدولة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطة المؤسسات الوطنية على كامل التراب اللبناني.

كما أشار سيادته إلى تكثيف مصر لجهودها الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف النأي بلبنان عن تداعيات التصعيد الجاري في المنطقة، انطلاقاً من قناعة مصر بأهمية الدعم العربي والدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره العميق لمواقف مصر الثابتة ودعمها المستمر للبنان وحرصها على أمنه واستقراره، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس طبيعة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس عون أطلع السيد الرئيس على الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لحصر السلاح وتعزيز سلطة الدولة، فضلاً عن التحديات الإنسانية الناجمة عن الحرب الجارية.

وقدأعرب السيد الرئيس عن دعم مصر للبنان في مواجهة هذه الظروف، مؤكداً استعداد القاهرة لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للتعامل مع تبعات أزمة النزوح الناتجة عن العمليات العسكرية.