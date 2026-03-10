وزير الخارجية الألماني: الحرب على إيران لا يجب أن تغطي الكارثة الإنسانية في غزة

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال زيارة إلى القدس الثلاثاء، أن التصعيد العسكري المرتبط بالحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران يجب ألا يحجب الانتباه عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

وقال فاديفول في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر إن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعيشون أوضاعاً قاسية، مشدداً على أن الأزمة الإنسانية هناك ما زالت عند مستويات كارثية، في ظل الصعوبات الكبيرة التي تعوق وصول فرق الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار الوزير الألماني إلى أنه ناقش كذلك مع ساعر التوتر المتصاعد في الضفة الغربية، معرباً عن إدانته الشديدة لأعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.