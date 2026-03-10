بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند

وقعت الراقصة الإستعراضية دينا، ضحية مقلب رامز ليفل الوحش، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء.

وكشف الفنان رامز جلال عن تصدر اسم رامز للتريند بعد عرض حلقة الراقصة دينا في رامز ليفل الوحش.

وقالت دينا ، إن :“نبيلة عبيد أكثر فنانة يعجبني رقصها.. مي عمر مش بتعرف ترقص وجابت حد في المسلسل يرقص مكانها”.

بكاء دينا في مقلب رامز ليفل الوحش



بكت الراقصة الاستعراضية دينا، بعد أن أكتشفت أنها ضحية مقلب رامز ليفل الوحش، وبعد شعورها بحالة من الرعب والخوف خلال احداث المقلب، قائلة :"أخص عليك وانا اتشهدت".

وقالت الراقصة الاستعراضية دينا، إن :"الراقصة الاستعراضية بدرة عندها حضور طاغي، واتجوزت 9 مرات ومفيش فيهم ممثل، ومفيش حاجة في الدنيا بتقلقني".



يعتبر برنامج المقالب السنوي الذي يقدمه الفنان رامز جلال الحدث الأبرز على الشاشة الرمضانية، حيث ينتظر الجمهور بشغف هوية الضحية الجديدة التي ستقع في فخ هذا العام الذي يحمل عنوان رامز ليفل الوحش.

ومع تصدر اسم الراقصة والفنانة دينا لمحركات البحث، نجد أن الاهتمام تضاعف لمعرفة كيف ستواجه تحديات هذا الموسم التي تبدو أكثر رعباً وإثارة من المواسم السابقة.