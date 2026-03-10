قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
الأرصاد: لا تنخدعوا بدفء النهار.. والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات في هذه المناطق
إيقاف فاركه مدرب ليدز يونايتد مباراة لسبب صادم
8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة
رويترز : إصابة 150 جنديا أمريكيا في الحرب مع إيران
اقتصاد

عقب تراجعه.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

آية الجارحي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري   51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع، وذلك بعد أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ مستهل تعاملات اليوم.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10-3-2026 بختام التعاملات، ضمن نشرته الخدمية.

هبط سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء  في معظم البنوك تحت مستوى الـ 52 جنيه، بعد أن كان قد لامس مستو الـ 53 جنيه أمس الاثنين.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار قي بنك نكست 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار 


سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في المصرف العربي  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الان


سعر الدولار  في بنك التنمية الصناعية  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة  51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر 

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.90 جنيه للشراء و52 جنيه للبيع.

