محافظ أسوان يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار لبحث أوجه التعاون المشترك والرؤية المستقبلية للنهوض بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع الأسوانى .

وخلال اللقاء الذى حضره الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، والدكتور الفيصل عبد الحميد مدير فرع جنوب الوادى بالأكاديمية ، أكد المهندس عمرو لاشين الدور المحورى والهادف الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مجال البحث العلمى بإعتبارها الشريك الأساسى لأجهزة المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة على أرض عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية،

وأشاد محافظ أسوان بالمساندة الواضحة من الأكاديمية لمختلف مجالات وقطاعات العمل العام ، فضلاً عن حرص الأكاديمية لتأهيل أبنائنا الطلاب وفقًا لسوق العمل مما يساهم فى خلق أجيال مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية .

لقاء

والآخذ بقاطرة التنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أفضل المستويات العلمية والحياتية لمواكبة التطور العلمى والتكنولوجى فى الدول المتقدمة .

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار شكره لمحافظ أسوان لتأكيده على دعم جهود الأكاديمية ورؤيتها المتكاملة ، مؤكداً على أن فرع الأكاديمية بأسوان على جاهزية كاملة لمواصلة تقديم الإستشارات الهندسية والعلمية النموذجية لأى مشروعات تنموية وخدمية تقام على أرض المحافظة بأسلوب علمى محكم وممنهج مما يؤتى ثماره الإيجابية فى أقرب وقت داخل أجمل مقصد سياحى عالمى .

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدروع تأكيداً على روح التعاون المثمر والبناء بين الجانين .