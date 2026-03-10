قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 22 رمضان بالسعودية
قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني: لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين المرور عبر مضيق هرمز
مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية اللبنانية
لتعزيز الدعم الاجتماعي| صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026.. وخبير يعلق
دعاء ليلة القدر 21 رمضان.. أفضل الأدعية المستجابة في أول الليالي الوترية
وزير الخارجية الألماني: الحرب على إيران لا يجب أن تغطي الكارثة الإنسانية في غزة
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
محافظات

حملات مكثفة بأسوان لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار بمعارض أهلا رمضان

محمد عبد الفتاح

استكملت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارات التموين ، والجهات المختصة تكثيف جهودها وحملاتها التفتيشية المفاجئة تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بهدف الاطمئنان على توافر السلع الغذائية والإستراتيجية بالكميات والأسعار المناسبة لجمهور المواطنين داخل الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية ، ومعارض ومنافذ " أهلاً رمضان " .

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بتنفيذ حملات مرورية على معارض " أهلاً رمضان " للتأكد من جودة المنتجات ، وبيع السلع المتنوعة بتخفيضات تصل إلى 30 % عن مثيلاتها بالأسواق المحلية ، وتم أيضاً متابعة بيع وتداول أسطوانات البوتاجاز ، وتم التأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات وبيعها بالأسعار المقررة .

جهود متنوعة 

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية برئاسة على ياسين بالمرور والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع إدارة التموين للتأكد من توافر السلع واحتياجات المواطن ، والأسعار والجودة والصلاحية ، وكذلك تم المرور على الشركة المصرية للسلع ، ومعرض " أهلاً رمضان " للاطمئنان على توافر السلع وبأسعار مخفضة ووصول السلع الإضافية إلى الشركة لتلبية احتياجات المواطنين على الوجه الأكمل .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل بالمرور على المحلات التجارية للتأكد من خلوها من الألعاب النارية ومتابعة الأسعار بالمحلات ، والعمل على تحديث حصر المحلات المرخصة والغير مرخصة ، وحث أصحاب المحلات الغير مرخصة للتقدم لتقنين أوضاعهم  والترخيص واستغلال فترة الـ 6 أشهر والتخفيض المستحق خلال هذه الفترة لعدم تعرضهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

كما قام العاملين بالوحدة المحلية لمدينة البصيلية بالمرور على مستودعات أسطوانات البوتاجاز للتأكد من توافرها لتلبية احتياجات المواطنين حيث تم توزيع 500 أسطوانة بوتاجاز بمستودع نجع المعمارية ، و500 أسطوانة بوتاجاز بمستودع الشماخية .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

