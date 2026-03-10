تدخل إنساني عاجل من محافظ أسوان لعلاج الطفلة رودينا بعد سقوطها فى مطبق للصرف الصحي

فى إستجابة إنسانية سريعة ، تدخل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للطفلة رودينا سيد حسن (9 سنوات) بالصف الثالث الابتدائى ، عقب تعرضها لحادث بسقوطها داخل أحد مطابق الصرف الصحي بمنطقة الشادر القديم بجوار جراج شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

وكانت الطفلة قد تعرضت للإصابة إثر سقوطها داخل المطبق حيث تم إنتشالها على الفور ونقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم ، وتبين إصابتها بكسر في الفخذ والركبة والفك العلوى ، فيما أكد الأطباء أن حالتها الصحية مستقرة ، وتم خروجها وتخضع للرعاية اللازمة بمنزل أسرتها .

تدخل سريع

ووجه محافظ أسوان بتوفير جميع إحتياجات الطفلة من الأدوية والعلاج اللازم ، وتسخير مختلف الإمكانيات الطبية لرعايتها حتى تماثلها للشفاء التام.

كما كلف المهندس عمرو لاشين بقيام الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية بزيارة الطفلة رودينا بمنزلها، ونقل تحياته ودعمه الكامل لها ولأسرتها ، مع التأكيد على تلبية أى مطالب أو إحتياجات لها بشكل فورى .

وفي السياق ذاته، أصدر المهندس عمرو لاشين توجيهاته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تنفيذ أعمال تغطية المطبق الذي وقع به الحادث ، مع توفير كافة وسائل الأمان والحماية اللازمة ، إلى جانب مراجعة شاملة لجميع المطابق فى المنطقة والعمل على تغطيتها وتأمينها ، حفاظًا على سلامة المواطنين من أى أضرار ، وهو ما تم تنفيذه بالفعل على الفور.