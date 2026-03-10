قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 22 رمضان بالسعودية
قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني: لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين المرور عبر مضيق هرمز
مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية اللبنانية
لتعزيز الدعم الاجتماعي| صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026.. وخبير يعلق
دعاء ليلة القدر 21 رمضان.. أفضل الأدعية المستجابة في أول الليالي الوترية
وزير الخارجية الألماني: الحرب على إيران لا يجب أن تغطي الكارثة الإنسانية في غزة
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تدخل إنساني عاجل من محافظ أسوان لعلاج الطفلة رودينا بعد سقوطها فى مطبق للصرف الصحي

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

فى إستجابة إنسانية سريعة ، تدخل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للطفلة رودينا سيد حسن (9 سنوات) بالصف الثالث الابتدائى ، عقب تعرضها لحادث بسقوطها داخل أحد مطابق الصرف الصحي بمنطقة الشادر القديم بجوار جراج شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

وكانت الطفلة قد تعرضت للإصابة إثر سقوطها داخل المطبق حيث تم إنتشالها على الفور ونقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم ، وتبين إصابتها بكسر في الفخذ والركبة والفك العلوى ، فيما أكد الأطباء أن حالتها الصحية مستقرة ، وتم خروجها وتخضع للرعاية اللازمة بمنزل أسرتها .

تدخل سريع

ووجه محافظ أسوان بتوفير جميع إحتياجات الطفلة من الأدوية والعلاج اللازم ، وتسخير مختلف الإمكانيات الطبية لرعايتها حتى تماثلها للشفاء التام.

كما كلف المهندس عمرو لاشين بقيام الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية بزيارة الطفلة رودينا بمنزلها، ونقل تحياته ودعمه الكامل لها ولأسرتها ، مع التأكيد على تلبية أى مطالب أو إحتياجات لها بشكل فورى .

وفي السياق ذاته، أصدر المهندس عمرو لاشين توجيهاته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تنفيذ أعمال تغطية المطبق الذي وقع به الحادث ، مع توفير كافة وسائل الأمان والحماية اللازمة ، إلى جانب مراجعة شاملة لجميع المطابق فى المنطقة والعمل على تغطيتها وتأمينها ، حفاظًا على سلامة المواطنين من أى أضرار ، وهو ما تم تنفيذه بالفعل على الفور.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

