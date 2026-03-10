قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
الأرصاد: لا تنخدعوا بدفء النهار.. والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات في هذه المناطق
إيقاف فاركه مدرب ليدز يونايتد مباراة لسبب صادم
8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة
مرأة ومنوعات

زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب

النعاس
النعاس
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الخمول والنعاس بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان.

  وفقا لما ذكره موقعadventhealth جرب هذه الأفكار المبتكرة لاستعادة نشاطك بعد تناول الوجبات الدسمة ووجبة الإفطار في رمضان.

اشرب الماء


قد يُسبب الجفاف النعاس بعد تناول الطعام، لذا احرص على شرب كمية كافية من الماء لتشعر بنشاط أكبر.

تناول وجبات متوازنة


الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو الدهون تزيد من احتمالية الشعور بالنعاس بعد تناولها.

حاول الحد من تناولها، لأنها قد تسبب ارتفاعًا وانخفاضًا حادًا في مستوى السكر في الدم.

مارس الرياضة بانتظام


يمكن أن يقلل التمرين المنتظم من التعب والخمول بعد الطعام خلال النهار  ولكن تجنب ممارسة الرياضة قبل وقت النوم مباشرة لأنه قد يجعل النوم أكثر صعوبة.

احصل على قسط أكبر من النوم ليلاً


اتبع عادات نوم صحية، تشمل الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل يوم، وإبقاء غرفة نومك مظلمة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية و عندما تبدأ يومك وأنت مرتاح، يقل احتمال شعورك بالنعاس أثناء النهار.

متى يجب طلب المساعدة لعلاج النعاس

تذكر أن الناس يشعرون بالنعاس بشكل طبيعي في منتصف النهار، والذي غالباً ما يتزامن مع الفترة التي تلي الغداء. ولكن قد يكون التعب أيضاً ناتجاً عن حالات صحية كامنة، مثل:

فقر الدم
السكري
انخفاض ضغط الدم
انخفاض نسبة السكر في الدم
مشاكل الغدة الدرقية
إذا كنت تعاني باستمرار من إرهاق ملحوظ لا يتحسن بعد دمج هذه الاقتراحات في روتينك اليومي، فقد يكون الوقت قد حان للتحدث مع الطبيب .

