زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الخمول والنعاس بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان.

وفقا لما ذكره موقعadventhealth جرب هذه الأفكار المبتكرة لاستعادة نشاطك بعد تناول الوجبات الدسمة ووجبة الإفطار في رمضان.

اشرب الماء



قد يُسبب الجفاف النعاس بعد تناول الطعام، لذا احرص على شرب كمية كافية من الماء لتشعر بنشاط أكبر.

تناول وجبات متوازنة



الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو الدهون تزيد من احتمالية الشعور بالنعاس بعد تناولها.

حاول الحد من تناولها، لأنها قد تسبب ارتفاعًا وانخفاضًا حادًا في مستوى السكر في الدم.

مارس الرياضة بانتظام



يمكن أن يقلل التمرين المنتظم من التعب والخمول بعد الطعام خلال النهار ولكن تجنب ممارسة الرياضة قبل وقت النوم مباشرة لأنه قد يجعل النوم أكثر صعوبة.

احصل على قسط أكبر من النوم ليلاً



اتبع عادات نوم صحية، تشمل الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل يوم، وإبقاء غرفة نومك مظلمة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية و عندما تبدأ يومك وأنت مرتاح، يقل احتمال شعورك بالنعاس أثناء النهار.

متى يجب طلب المساعدة لعلاج النعاس

تذكر أن الناس يشعرون بالنعاس بشكل طبيعي في منتصف النهار، والذي غالباً ما يتزامن مع الفترة التي تلي الغداء. ولكن قد يكون التعب أيضاً ناتجاً عن حالات صحية كامنة، مثل:

فقر الدم

السكري

انخفاض ضغط الدم

انخفاض نسبة السكر في الدم

مشاكل الغدة الدرقية

إذا كنت تعاني باستمرار من إرهاق ملحوظ لا يتحسن بعد دمج هذه الاقتراحات في روتينك اليومي، فقد يكون الوقت قد حان للتحدث مع الطبيب .