بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر

أمَّ المصلين في صلاة العشاء بالجامع الأزهر الشريف الطالب الحسن حسام، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة العنكبوت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

فيما أمَّ المصلين في صلاة التراويح الدكتور أسامة الحديدي، برواية ابن وردان عن أبي جعفر المدني من سورة الروم، وشاركه في الطالب الشيخ أحمد زكي، قارئًا برواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي من سورة الروم، كما شاركهم الشيخ عمرو فاروق قارئًا برواية شعبة عن عاصم الكوفي من سورة لقمان، في مشهد يعكس عناية الأزهر بإحياء سنة القراءات القرآنية المتواترة وإتاحة الفرصة للقراء الشباب للمشاركة في إمامة المصلين.

وشهد الجامع الأزهر، في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان المبارك، توافد آلاف المصلين الذين حرصوا على إحياء أولى الليالي الوترية من العشر الأواخر، وسط أجواء روحانية، وجاء هذا الإقبال الكبير رغبة في اغتنام فضل هذه الليالي المباركة التي تُرجى فيها ليلة القدر، والتي هي خير من ألف شهر، حيث يقبل المسلمون فيها على الصلاة والقيام وتلاوة القرآن والدعاء، طمعًا في رحمة الله وطلبًا للمغفرة والعتق من النيران.

وتقدَّم صفوف المصلين الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر الشريف وقياداته.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، إلى جانب صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.















