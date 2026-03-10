قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثلاثة قرارات نارية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
قرارات عاجلة من الخطيب ضد فريق الأهلي
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
ديني

بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر

الطالب الحسن حسام
الطالب الحسن حسام
محمد صبري عبد الرحيم

أمَّ المصلين في صلاة العشاء بالجامع الأزهر الشريف الطالب الحسن حسام، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة العنكبوت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

فيما أمَّ المصلين في صلاة التراويح الدكتور أسامة الحديدي، برواية ابن وردان عن أبي جعفر المدني من سورة الروم، وشاركه في الطالب الشيخ أحمد زكي، قارئًا برواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي من سورة الروم، كما شاركهم الشيخ عمرو فاروق قارئًا برواية شعبة عن عاصم الكوفي من سورة لقمان، في مشهد يعكس عناية الأزهر بإحياء سنة القراءات القرآنية المتواترة وإتاحة الفرصة للقراء الشباب للمشاركة في إمامة المصلين.

وشهد الجامع الأزهر، في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان المبارك، توافد آلاف المصلين الذين حرصوا على إحياء أولى الليالي الوترية من العشر الأواخر، وسط أجواء روحانية، وجاء هذا الإقبال الكبير رغبة في اغتنام فضل هذه الليالي المباركة التي تُرجى فيها ليلة القدر، والتي هي خير من ألف شهر، حيث يقبل المسلمون فيها على الصلاة والقيام وتلاوة القرآن والدعاء، طمعًا في رحمة الله وطلبًا للمغفرة والعتق من النيران.

وتقدَّم صفوف المصلين الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور  سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر الشريف وقياداته.

الطالب الحسن حسام
الطالب الحسن حسام
الطالب الحسن حسام
الدكتور أسامة الحديدي

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، إلى جانب صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.


 


 


 


 

الحسن حسام الطالب الحسن حسام صلاة العشاء الجامع الأزهر الأزهر شيخ الأزهر

