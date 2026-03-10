العلماء يتوصلون إلى اكتشاف غامض تحت جليد القارة القطبية.. ماذا وجدوا؟

توصل فريق من العلماء الأوروبيين إلى اكتشاف علمي مثير في قلب القارة القطبية الجنوبية، بعد أن عثروا على شاطئ غامض مخبأ تحت طبقات سميكة من الجليد، في واحدة من أكثر المناطق عزلة وبرودة على كوكب الأرض.

ويعد هذا الاكتشاف مفاجئًا للباحثين، إذ يكشف عن ملامح جغرافية غير متوقعة كانت مخفية لآلاف أو ربما ملايين السنين تحت الغطاء الجليدي الهائل.

شاطئ غامض تحت الجليد

جاء هذا الاكتشاف نتيجة دراسات جيولوجية ومسوح بحرية دقيقة أجراها باحثون من عدة جامعات أوروبية، من بينها جامعة جوتنبرج في السويد.

وقد استخدم العلماء تقنيات متقدمة لتحليل التضاريس أسفل الجليد، لتكشف النتائج عن وجود تشكيلات طبيعية تشبه الشواطئ الرملية المغمورة بالمياه، وهو أمر لم يكن متوقعًا في منطقة يُعتقد منذ زمن طويل أنها مجرد كتلة جليدية صلبة.

ويرجح الباحثون أن هذا الشاطئ تشكّل خلال فترة جيولوجية بعيدة، حين كانت الظروف المناخية في القارة القطبية الجنوبية مختلفة عما هي عليه اليوم.

وتشير الفرضيات العلمية إلى أن أجزاء من القارة ربما كانت أقل تجمدًا في الماضي، وربما احتوت على سواحل مفتوحة قبل أن تتغطى بالكامل بالجليد نتيجة تغيرات مناخية حدثت عبر ملايين السنين.

ومع تطور التكنولوجيا الحديثة، مثل أجهزة الرادار والروبوتات البحرية والغواصات الآلية، أصبح العلماء قادرين تدريجيًا على كشف أسرار هذا العالم المخبأ تحت الجليد منذ عصور بعيدة.

ما أهمية اكتشاف الشاطئ الغامض؟

يرى العلماء أن هذا الاكتشاف قد يساعد على فهم التاريخ المناخي للقارة المتجمدة بشكل أفضل، إذ إن ما يوجد تحت الجليد لا يقتصر على الشواطئ فقط، بل يشمل أيضًا تضاريس كاملة مثل الجبال والوديان والأنهار القديمة التي بقيت مدفونة لفترات زمنية طويلة.

ويؤكد الباحثون أن هذه التضاريس قد تقدم أدلة مهمة حول كيفية تشكل القارة وتطور مناخ الأرض عبر العصور المختلفة.

كما يمكن أن يسهم هذا الاكتشاف في توضيح طريقة تحرك الصفائح والأنهار الجليدية وتأثيرها على مستوى البحار والمحيطات مستقبلاً، خاصة في ظل القلق العالمي المتزايد بشأن ظاهرة التغير المناخي وتسارع ذوبان الجليد في العديد من مناطق العالم.

ويعتقد العلماء أن دراسة هذه التكوينات المخفية قد تساعد على تحسين النماذج العلمية التي تتنبأ بارتفاع مستوى سطح البحر خلال العقود القادمة.

ويؤكد الباحثون أن القارة القطبية الجنوبية ما تزال من أقل مناطق الأرض استكشافًا، إذ يخفي الجليد الذي يصل سمكه في بعض المناطق إلى عدة كيلومترات عالماً كاملاً من التضاريس والأنظمة البيئية القديمة.

ويرى الخبراء أن مثل هذه الاكتشافات قد تغيّر فهمنا لطبيعة القارة القطبية الجنوبية، وتفتح الباب أمام دراسات جديدة قد تكشف المزيد من الأسرار الجيولوجية والمناخية التي ظلت مخفية تحت الجليد لآلاف السنين.