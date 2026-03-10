قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
الأرصاد: لا تنخدعوا بدفء النهار.. والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات في هذه المناطق
إيقاف فاركه مدرب ليدز يونايتد مباراة لسبب صادم
8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

العلماء يتوصلون إلى اكتشاف غامض تحت جليد القارة القطبية.. ماذا وجدوا؟

القارة القطبية
القارة القطبية
أحمد أيمن

توصل فريق من العلماء الأوروبيين إلى اكتشاف علمي مثير في قلب القارة القطبية الجنوبية، بعد أن عثروا على شاطئ غامض مخبأ تحت طبقات سميكة من الجليد، في واحدة من أكثر المناطق عزلة وبرودة على كوكب الأرض. 

ويعد هذا الاكتشاف مفاجئًا للباحثين، إذ يكشف عن ملامح جغرافية غير متوقعة كانت مخفية لآلاف أو ربما ملايين السنين تحت الغطاء الجليدي الهائل. 

شاطئ غامض تحت الجليد

جاء هذا الاكتشاف نتيجة دراسات جيولوجية ومسوح بحرية دقيقة أجراها باحثون من عدة جامعات أوروبية، من بينها جامعة جوتنبرج في السويد. 

وقد استخدم العلماء تقنيات متقدمة لتحليل التضاريس أسفل الجليد، لتكشف النتائج عن وجود تشكيلات طبيعية تشبه الشواطئ الرملية المغمورة بالمياه، وهو أمر لم يكن متوقعًا في منطقة يُعتقد منذ زمن طويل أنها مجرد كتلة جليدية صلبة. 

ويرجح الباحثون أن هذا الشاطئ تشكّل خلال فترة جيولوجية بعيدة، حين كانت الظروف المناخية في القارة القطبية الجنوبية مختلفة عما هي عليه اليوم. 

وتشير الفرضيات العلمية إلى أن أجزاء من القارة ربما كانت أقل تجمدًا في الماضي، وربما احتوت على سواحل مفتوحة قبل أن تتغطى بالكامل بالجليد نتيجة تغيرات مناخية حدثت عبر ملايين السنين. 

ومع تطور التكنولوجيا الحديثة، مثل أجهزة الرادار والروبوتات البحرية والغواصات الآلية، أصبح العلماء قادرين تدريجيًا على كشف أسرار هذا العالم المخبأ تحت الجليد منذ عصور بعيدة. 

ما أهمية اكتشاف الشاطئ الغامض؟

يرى العلماء أن هذا الاكتشاف قد يساعد على فهم التاريخ المناخي للقارة المتجمدة بشكل أفضل، إذ إن ما يوجد تحت الجليد لا يقتصر على الشواطئ فقط، بل يشمل أيضًا تضاريس كاملة مثل الجبال والوديان والأنهار القديمة التي بقيت مدفونة لفترات زمنية طويلة. 

ويؤكد الباحثون أن هذه التضاريس قد تقدم أدلة مهمة حول كيفية تشكل القارة وتطور مناخ الأرض عبر العصور المختلفة. 

كما يمكن أن يسهم هذا الاكتشاف في توضيح طريقة تحرك الصفائح والأنهار الجليدية وتأثيرها على مستوى البحار والمحيطات مستقبلاً، خاصة في ظل القلق العالمي المتزايد بشأن ظاهرة التغير المناخي وتسارع ذوبان الجليد في العديد من مناطق العالم. 

ويعتقد العلماء أن دراسة هذه التكوينات المخفية قد تساعد على تحسين النماذج العلمية التي تتنبأ بارتفاع مستوى سطح البحر خلال العقود القادمة. 

ويؤكد الباحثون أن القارة القطبية الجنوبية ما تزال من أقل مناطق الأرض استكشافًا، إذ يخفي الجليد الذي يصل سمكه في بعض المناطق إلى عدة كيلومترات عالماً كاملاً من التضاريس والأنظمة البيئية القديمة. 

ويرى الخبراء أن مثل هذه الاكتشافات قد تغيّر فهمنا لطبيعة القارة القطبية الجنوبية، وتفتح الباب أمام دراسات جديدة قد تكشف المزيد من الأسرار الجيولوجية والمناخية التي ظلت مخفية تحت الجليد لآلاف السنين.

القارة القطبية اكتشاف القارة القطبية القارة القطبية الجنوبية اكتشاف شاطئ غامض شاطئ غامض تحت الجليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

بالصور

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

علاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم

8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة

تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد