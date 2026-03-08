مقترح برلماني لانضمام مصر إلى مجلس القطب الشمالي لحماية مصالحها الملاحية

تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن : انضمام مصر لمجلس القطب الشمالي بصفة مراقب.

يهدف هذا المقترح الي سعي مصر للحصول على صفة مراقب في مجلس القطب الشمالي لحماية مصالحها الملاحية في ظل التحولات المناخية التي قد تفتح طرقا بحرية جديدة عبر القطب الشمالي. هذه الطرق سوف تختصر زمن وكلفة النقل بين آسيا وأوروبا، مما قد يؤثر مستقبلا على تنافسية قناة السويس وعائداتها.

متابعة تطورات الملاحة القطبية والمشاركة غير المباشرة

الانضمام بصفة مراقب يتيح لمصر متابعة تطورات الملاحة القطبية والمشاركة غير المباشرة في مناقشة سياساتها، وبناء شراكات دولية، وتمثيل المصالح العربية والإفريقية، إضافة إلى تعزيز دورها في أبحاث التغير المناخي. كما يمنح مصر موقعا داخل النقاشات الجيوسياسية حول مستقبل التجارة العالمية، ويساعدها على حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، على غرار دول غير قطبية مثل الصين والهند وسنغافورة التي حصلت بالفعل على هذه الصفة.