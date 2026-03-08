محمد الغيطي يكشف ديانة زوج ابنته «مي الغيطي» ويُعلّق على شائعات حفل الزفاف | فيديو

كشف المؤلف والإعلامي محمد الغيطي تفاصيل تتعلق بزوج ابنته الفنانة مي الغيطي، مؤكدًا أن الكثيرين تساءلوا عن ديانته، موضحًا أنه مسلم وقد اعتنق الإسلام قبل زواجه منها بفترة طويلة، كما أشار إلى أنه يمتلك معرفة جيدة بالدين الإسلامي قد تفوق معرفة بعض الأشخاص.

كما نفى الغيطي ما تردد حول تقديم الخمور خلال حفل الزفاف، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، خاصة أن الحفل حضره عدد من الشخصيات العامة والوزراء.

وأوضح أن ما حدث هو أنه طلب مياهًا للشرب، لكن تم تقديم عصير تفاح له بدلًا منها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج لازم يتشاف الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن هذه الشائعات تنتشر بسرعة، وغالبًا ما يجد الشخص صعوبة في التعامل معها أو الرد عليها.

وفي سياق آخر، أشاد الغيطي بمسلسل صحاب الأرض، واصفًا إياه بـ"الحصان الأسود" في دراما رمضان 2026، موضحًا أن العمل يغلب عليه الطابع الوثائقي أكثر من الدرامي، لكنه ينجح في توثيق لحظة إنسانية مؤثرة، لافتًا إلى أنه تأثر به وبكى أثناء مشاهدته أكثر من مرة.

كما أعرب عن رفضه لفكرة الورش الدرامية بالشكل المطبق في مصر حاليًا، موضحًا أن بعض الأعمال يُنسب فيها الفضل لشخص واحد رغم مشاركة عدد كبير من الكُتّاب دون ذكر أسمائهم، وهو ما اعتبره سببًا في تراجع مستوى الدراما.

وأضاف أن العمل الدرامي يجب أن يقوم على وحدة فكرية وفنية واضحة، بينما تؤدي هذه الورش في كثير من الأحيان إلى ظهور أعمال ضعيفة أو غير متماسكة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الأعمال التي تُعرض في موسم رمضان تعاني من هذا الخلل.