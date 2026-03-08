قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
توك شو

محمد الغيطي يكشف ديانة زوج ابنته «مي الغيطي» ويُعلّق على شائعات حفل الزفاف | فيديو

محمد الغيطي
محمد الغيطي
البهى عمرو

 كشف المؤلف والإعلامي محمد الغيطي تفاصيل تتعلق بزوج ابنته الفنانة مي الغيطي، مؤكدًا أن الكثيرين تساءلوا عن ديانته، موضحًا أنه مسلم وقد اعتنق الإسلام قبل زواجه منها بفترة طويلة، كما أشار إلى أنه يمتلك معرفة جيدة بالدين الإسلامي قد تفوق معرفة بعض الأشخاص.

كما نفى الغيطي ما تردد حول تقديم الخمور خلال حفل الزفاف، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، خاصة أن الحفل حضره عدد من الشخصيات العامة والوزراء.

 وأوضح أن ما حدث هو أنه طلب مياهًا للشرب، لكن تم تقديم عصير تفاح له بدلًا منها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج لازم يتشاف الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن هذه الشائعات تنتشر بسرعة، وغالبًا ما يجد الشخص صعوبة في التعامل معها أو الرد عليها.

وفي سياق آخر، أشاد الغيطي بمسلسل صحاب الأرض، واصفًا إياه بـ"الحصان الأسود" في دراما رمضان 2026، موضحًا أن العمل يغلب عليه الطابع الوثائقي أكثر من الدرامي، لكنه ينجح في توثيق لحظة إنسانية مؤثرة، لافتًا إلى أنه تأثر به وبكى أثناء مشاهدته أكثر من مرة.

كما أعرب عن رفضه لفكرة الورش الدرامية بالشكل المطبق في مصر حاليًا، موضحًا أن بعض الأعمال يُنسب فيها الفضل لشخص واحد رغم مشاركة عدد كبير من الكُتّاب دون ذكر أسمائهم، وهو ما اعتبره سببًا في تراجع مستوى الدراما. 

وأضاف أن العمل الدرامي يجب أن يقوم على وحدة فكرية وفنية واضحة، بينما تؤدي هذه الورش في كثير من الأحيان إلى ظهور أعمال ضعيفة أو غير متماسكة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الأعمال التي تُعرض في موسم رمضان تعاني من هذا الخلل.

صحاب الأرض لإعلامي محمد الغيطي محمد الغيطي الفنانة مي الغيطي مي الغيطي مسلسل صحاب الأرض

