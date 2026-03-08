بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات ، إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026
امتحانات شهر مارس 2026 .. معلومات هامة عنها
- يقوم مديري الإدارات التعليمية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرية امتحانات شهر مارس 2026
- يقوم الموجه الأول بكل إدارة تعليمية لكل مادة دراسية بوضع امتحانات شهر مارس 2026 وفقا للتعليمات الواردة من مستشاري المواد المختلفة بالوزارة
- في امتحانات شهر مارس 2026 يراعى مواصفات امتحانات طلاب الدمج
- تحفظ أوراق إجابة امتحانات شهر مارس 2026 في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد
- يتم اداء امتحانات شهر مارس 2026 خلال اليوم الدراسي ويتم استكمال باقي اليوم الدراس بشكل طبيعي وفقا لجدول المدرسة
- يتم إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في مكان بارز بالمدرسة يكون واضحاً للطلاب وأولياء الأمور
- أسئلة امتحانات شهر مارس 2026 تكون مما درسه الطالب من بداية الاسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني
- يتم عمل 3 نماذج لكل امتحان من امتحانات شهر مارس 2026
جدول امتحانات شهر مارس 2026 .. موعد امتحانات شهر مارس 2026
وقبل إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس ، كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 موعد امتحانات شهر مارس 2026
موعد امتحانات شهر مارس 2026 بحسب ما ذكرته الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المفترض أن يكون من يوم 25 مارس 2026 حتى 3 ابريل 2026 ، أي بعد إجازة عيد الفطر المبارك
أما عن امتحان شهر ابريل 2026 ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026