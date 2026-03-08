بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات ، إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026

امتحانات شهر مارس 2026 .. معلومات هامة عنها

يقوم مديري الإدارات التعليمية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرية امتحانات شهر مارس 2026

يقوم الموجه الأول بكل إدارة تعليمية لكل مادة دراسية بوضع امتحانات شهر مارس 2026 وفقا للتعليمات الواردة من مستشاري المواد المختلفة بالوزارة

في امتحانات شهر مارس 2026 يراعى مواصفات امتحانات طلاب الدمج

تحفظ أوراق إجابة امتحانات شهر مارس 2026 في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد

يتم اداء امتحانات شهر مارس 2026 خلال اليوم الدراسي ويتم استكمال باقي اليوم الدراس بشكل طبيعي وفقا لجدول المدرسة

يتم إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في مكان بارز بالمدرسة يكون واضحاً للطلاب وأولياء الأمور

أسئلة امتحانات شهر مارس 2026 تكون مما درسه الطالب من بداية الاسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني

يتم عمل 3 نماذج لكل امتحان من امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 .. موعد امتحانات شهر مارس 2026

وقبل إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس ، كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 موعد امتحانات شهر مارس 2026

موعد امتحانات شهر مارس 2026 بحسب ما ذكرته الخريطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المفترض أن يكون من يوم 25 مارس 2026 حتى 3 ابريل 2026 ، أي بعد إجازة عيد الفطر المبارك

أما عن امتحان شهر ابريل 2026 ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026