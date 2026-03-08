قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس الشيوخ: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء المجتمع والتنمية الشاملة
من ترك سنة الظهر في رمضان متعمدا.. هل تبطل صلاته أو ينقص ثوابها؟
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟

محمد صلاح مع أرني سلوت
محمد صلاح مع أرني سلوت

بعد فترة من الانتقادات والتذبذب في الأداء يبدو أن العلاقة بين المدرب الهولندي أرني سلوت ونجم ليفربول محمد صلاح قد استعادت نكهتها الإيجابية بعد أن واصل الأخير هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي وساهم في فوز فريقه على وولفرهامبتون واندررز 3-1 ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026.

صلاح يستعيد بريقه 

في الدقيقة 53 من المباراة على ملعب مولينيو منح صلاح فريقه التقدم الثاني بهدف حاسم بعد تمريرة رائعة من أندري روبرتسون قبل أن يختتم كورتس جونس ثلاثية الفوز.

ولم يقتصر تأثيره على هذا الهدف بل استمر تأثيره في التحركات وصناعة اللعب بما يعكس عودة الثقة للنجم المصري بعد فترة من الصيام عن هز الشباك على مستوى الدوري الإنجليزي.

اللافت أن محمد صلاح هز شباك وولفرهامبتون مرتين خلال 3 أيام فقط الأولى كانت في خسارة ليفربول 1-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يعوض فريقه في كأس الاتحاد مؤكدًا أن نجمه لم يفقد إحساسه التهديفي بالرغم من التذبذب في النتائج.

صلاح يعود للابتسامة

وفي تصريحات إعلامية بعد المباراة أبدى أرني سلوت رضاه عن أداء صلاح مؤكدًا أن مواصلة التسجيل للمباراة الثانية على التوالي تعكس أمورًا إيجابية للغاية بعد فترة طويلة شهدت انخفاض إنتاجه التهديفي.

وقال المدرب الهولندي: " من دواعي سرورنا دائما تسجيل الأهداف ولكن الأهم أن يسجل المهاجمون بانتظام لأنه إذا لم يهزوا الشباك لفترة طويلة فقد يبدأون في التسرع أو تغيير أسلوب لعبهم لذلك تسجيل صلاح يمنحه الثقة ويعيد لنا كل ما نفتقده في خط الهجوم .

كما أشاد سلوت بمواطنه كودي جاكبو لدوره البارز في صناعة أول هدفين وهو ما يظهر أن الثنائي بدأ يستعيد انسجامه في ظل خطة المدرب الحالية.

مرحلة جديدة من التحديات

رغم فوز ليفربول في كأس الاتحاد لا تزال نتائج الدوري تمثل مصدر قلق إذ يتواجد الفريق في المركز السادس بعيدا عن صراع الصدارة الذي يقتصر على أرسنال ومانشستر سيتي مع أستون فيلا الذي يحاول الاقتراب من القمة.

على المستوى الأوروبي يبدو ليفربول أكثر راحة بعد تأهله مباشرة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه جلطة سراي التركي في مواجهة تبدو سهلة نسبيا مقارنة بمراحل الدوري السابقة.

هل عاد شهر العسل بين المدرب وصلاح؟

الرسائل التي أرسلها أداء صلاح الأخير وكلمات سلوت بعد المباراة تشير إلى بداية فصل جديد بين المدرب والنجم المصري. 

فبعد فترة من الانتقادات وعدم الاستقرار في مستوى اللاعب يبدو أن الثقة المتبادلة بدأت تعود ما منح صلاح الحرية ليعيد بريقه في الهجوم ويثبت أنه ما زال ركيزة أساسية في خطة المدرب.

إذا استمر هذا الانسجام قد يكون الفوز على وولفرهامبتون بداية لتصحيح مسار الموسم المحلي وإعادة ليفربول إلى مستوياته المعهودة بينما يستعيد صلاح مكانته كنجم لا غنى عنه وتعود بذلك " كيمياء النجوم " بين المدرب والهداف المصري التي طالما شكلت سرا من أسرار قوة الفريق على مر السنوات الماضية.

