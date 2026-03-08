قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد مكافحة الإدمان: 6 مسلسلات خالية من التدخين و10 خالية من التعاطي في رمضان 2026

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 أصدر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن مشاهد التدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية خلال النصف الأول من شهر رمضان 2026 وأوضح التقرير اختلافًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، سواء من حيث عرض مشاهد التدخين والتعاطي وطبيعة القضايا ، حيث  أظهرت بيانات المرصد خلو 6 أعمال درامية من أي مشاهد التدخين والتعاطي "المداح ، فخر الدلتا،  كان ياما كان ، المصيدة ،رأس الأفعى ، صحاب الأرض " كذلك خلو 10 أعمال درامية من أي مشاهد للتعاطي "فن الحرب ، اتنين غيرنا ، الست موناليزا ،على قد الحب ، كلهم بيحبوا مودي  ،البخت ، حد اقصى ، أولاد الراعي ، السوق الحرة ، درش " .

  بينما قدمت أعمال "سوا سوا  ،الكينج ، هي كيميا " الأعلى من حيث عدد مشاهد التدخين بمتوسط ساعة لكل مسلسل ، كما جاء مسلسل "هي كيميا" الأكثر في تقديم مشاهد تعاطى المواد المخدرة ، إضافة الى تقديمه مشاهد تروج لتعاطى المخدرات خاصة مخدر الحشيش ودعم الثقافة المغلوطة المتعلقة بتناوله حيث يتعلق الخط الدرامي ببحث تجار المخدرات عن نوع مخدر ذو جودة عالية ولا يظهر في تحليل كشف المخدرات ، وذلك على عكس الواقع حيث يظهر في التحليل إيجابية مخدر الحشيش في حالة التعاطي .  

 وأشاد صندوق مكافحة الإدمان بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم أعمال تعزز   الوعي المجتمعي فى مواجهة ظاهرة التعاطى وفي مقدمتها مسلسل " على كلاى " حيث سلط الضوء على رقم  الخط الساخن "16023"  لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،ويوفر الصندوق  كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وبأعلى معايير الجودة من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق والجهات الشريكة والبالغ عددها 35 مركز على مستوى 21 محافظة حتى الآن ،كذلك  مسلسل "مناعة " والذي يستعرض جهود الدولة في التصدي للظاهرة سواء من حيث المكافحة والبؤر الإجرامية من جانب قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أو خفض الطلب وتكثيف برامج التوعية من جانب صندوق مكافحة الإدمان ،حيث يسلط المسلسل الضوء على تداعيات الاتجار في المخدرات على الفرد والمجتمع وكيفية العلاج من الإدمان ، كما تطرق مسلسل "عين سحرية" لأضرار مخدر الشابو .

على جانب أخر وفى نفس السياق يستمر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان في رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماعي ،حيث يتم إعلان قائمة للأعمال الدرامية التي سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان وأيضا إعلان الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطي وكذلك الأعمال التي تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان.

وجدد الصندوق دعوته لصناع الدراما بضرورة الالتزام بالميثاق الأخلاقي الذي تم إعداده بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، لاسيما في ظل أهمية الإعلام وخاصة الدراما في تشكيل وعي واتجاهات الأطفال والشباب تجاه قضية التدخين والمخدرات، حيث أكدت أبحاث الصندوق أن 72% من الشباب يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من الأعمال الدرامية.

