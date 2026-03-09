ترامب ينتقد تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران: لست سعيدا

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة على تعيين مجتبى حسيني خامنئي مرشدًا جديدًا لإيران خلفًا لوالده علي خامنئي، مؤكدًا أنه "ليس سعيدًا" بهذا الاختيار.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "لست سعيدًا بشأن اختيار مجتبى خامنئي مرشدًا جديدًا".

وأضاف في مقابلة أخرى مع شبكة ABC News: "سيحتاج إلى موافقتنا. إذا لم يحصل عليها، فلن يدوم طويلاً"، في إشارة إلى عدم اعترافه بالانتقال القيادي داخل النظام الإيراني دون موافقة الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد إعلان مجلس خبراء القيادة الإيراني، المؤلف من 88 عضوًا، انتخاب مجتبى خامنئي مرشدًا ثالثًا للجمهورية الإسلامية في جلسة استثنائية الأحد. وأكد المجلس في بيانه أن اختيار المرشد الجديد جاء لمنع فراغ قيادي ولضمان استمرار وحدة البلاد، داعيًا الشعب الإيراني إلى مبايعة المرشد الجديد.

ويعرف عن مجتبى خامنئي غموضه داخل هرم السلطة، فهو الابن الثاني للمرشد الأعلى وأحد ستة أبناء. وتثير خلافته جدلاً داخليًا وخارجيًا، إذ تقوم أيديولوجية الجمهورية الإسلامية على اختيار المرشد الأعلى استنادًا إلى المكانة الدينية والقيادة السياسية، وليس الوراثة العائلية.

ووصفت برقيات دبلوماسية أميركية سابقة، كشف عنها عبر موقع ويكيليكس، مجتبى بأنه "القوة الكامنة خلف العباءة الدينية"، وأن كثيرين داخل النظام يرونه "قائدًا كفؤًا وحازمًا"، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.