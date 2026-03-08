موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة .. يشهد موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر اهتمامًا واسعًا من المواطنين خلال الساعات الأخيرة، إذ يتزايد البحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك وعدد أيام الإجازة الرسمية للعاملين في الدولة، خاصة مع دخول الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 2026، حيث يحرص كثير من الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص على معرفة توقيت العيد وترتيب خططهم العائلية والسفر خلال فترة الإجازة الرسمية المنتظرة.

وتتصدر كلمات مثل موعد عيد الفطر 2026 وعدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر قوائم البحث، في ظل الترقب الكبير لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، الذي يحدد بشكل رسمي بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في البلاد.

واقرأ أيضًا:

أول أيام عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

تشير الحسابات الفلكية الواردة في إمساكية شهر رمضان التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026 سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية الأولية المعتمدة.

وتوضح الإمساكية أن صلاة عيد الفطر في القاهرة ستقام في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا بمدينة القاهرة، وهو الموعد المتوقع لأداء صلاة العيد في العاصمة المصرية.

كما تشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1447 هـ، الموافق 19 مارس 2026، وهو اليوم المحدد لرؤية الهلال واستطلاعه.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2026 في مصر

يترقب المسلمون في مصر موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1447 هـ لتحديد الموعد الرسمي لأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث سيتم استطلاع الهلال يوم الخميس 29 من رمضان 1447 هـ الموافق 19 مارس 2026.

وتتولى دار الإفتاء المصرية مهمة استطلاع الهلال من خلال لجان شرعية متخصصة منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم متابعة الرؤية الشرعية للهلال عقب غروب الشمس في يوم الرؤية.

وبعد انتهاء أعمال الرصد، تعلن دار الإفتاء المصرية النتيجة الرسمية للرؤية الشرعية، التي يتم على أساسها تحديد بداية شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك بشكل رسمي في مصر.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 للعاملين في الدولة

فيما يتعلق بعدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، فمن المتوقع أن تصدر رئاسة مجلس الوزراء قرارها الرسمي بشأن مدة الإجازة عقب استطلاع هلال شهر شوال وإعلان موعد العيد بشكل رسمي.

وعادة ما تتراوح إجازة عيد الفطر في مصر بين 3 و5 أيام، وذلك وفقًا للقرارات التي تصدرها الحكومة في كل عام، مع إمكانية مد الإجازة إذا تزامنت مع عطلات رسمية أخرى أو مع عطلة نهاية الأسبوع.

وتعد إجازة عيد الفطر واحدة من أبرز الإجازات الرسمية التي ينتظرها الموظفون والعاملون سنويًا، حيث تمنح فرصة لقضاء وقت أطول مع الأسرة والاحتفال بالمناسبة الدينية المهمة.

موعد إجازة عيد الفطر 2026 وفق التوقعات الفلكية

بحسب الأجندة الرسمية للعطلات في مصر، تعد إجازة عيد الفطر أول الإجازات الدينية خلال عام 2026، وتشير التوقعات الفلكية الحالية إلى أن الإجازة قد تمتد من الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس 2026.

وتظل هذه المواعيد تقديرات فلكية مبدئية، حيث يمكن تعديلها رسميًا وفقًا لنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال التي تعلنها الجهات المختصة بعد استطلاع الهلال.

ويتابع المواطنون في مختلف المحافظات إعلان الحكومة المرتقب بشأن عدد أيام الإجازة الرسمية فور إعلان نتيجة رؤية الهلال، خاصة أن تحديد عدد أيام العطلة يرتبط بقرارات رسمية تصدر بعد ثبوت بداية شهر شوال.

الإجازات الدينية الرسمية المتبقية في مصر خلال 2026

إلى جانب إجازة عيد الفطر المبارك، تتضمن قائمة الإجازات الدينية الرسمية المتبقية خلال عام 2026 عددًا من المناسبات الدينية المهمة التي ينتظرها المواطنون في مصر.

وتشمل هذه الإجازات ما يأتي:

إجازة عيد الفطر من الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس 2026.

وقفة عيد الأضحى يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

إجازة عيد الأضحى من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو 2026.

رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

ويترقب المواطنون الإعلان الرسمي النهائي بشأن موعد عيد الفطر وعدد أيام الإجازة المعتمدة للعاملين في الدولة، وذلك فور إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شوال من الجهات المختصة.