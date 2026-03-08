عدد أيام إجازة عيد الفطر للطلاب والموظفين| التفاصيل

يستعد طلاب المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية لاستقبال إجازة عيد الفطر لعام 2026، وسط اهتمام كبير من أولياء الأمور والمعلمين لمعرفة المواعيد الرسمية لهذه الإجازة، وذلك بعد إعلان الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وتأتي هذه الإجازة في إطار تنظيم الفصل الدراسي الثاني لعام 2026، لتمنح الطلاب والمعلمين فرصة للراحة بعد شهر رمضان المبارك، كما تساعد الأسر على التخطيط للاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية.

شهر رمضان 2026 وفق الحسابات الفلكية

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن شهر رمضان لعام 1447 هجريًا سيأتي مكونًا من 29 يومًا، بحيث يوافق يوم الخميس 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان، آخر أيام الشهر الكريم.

وأكدت الحسابات الفلكية أن هذا اليوم سيكون الأطول من حيث عدد ساعات الصيام، إذ تصل مدة الصيام إلى نحو 13 ساعة و52 دقيقة، ليكون بذلك أطول أيام الشهر من حيث فترة الإمساك.

موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا

تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026 من المتوقع أن يوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026، في حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء يوم 29 رمضان.

وأفاد المعهد بأن هلال شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 19 مارس 2026، وهو اليوم المحدد للرؤية الشرعية.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 للطلاب

وفقًا للأجندة الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية، تمتد إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الجمعة 20 مارس 2026 وحتى الأحد 22 مارس 2026.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء القرار الرسمي المنظم للإجازة قبل حلول العيد بعدة أيام، ليكون الطلاب والمعلمون على معرفة دقيقة بموعد العودة إلى الدراسة.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

أعلنت رئاسة الجمهورية جدول الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، وجاءت كالآتي:

عيد شم النسيم: الاثنين 13 أبريل 2026.

عيد تحرير سيناء: السبت 25 أبريل 2026.

عيد العمال: الجمعة 1 مايو 2026.

وقفة عيد الأضحى المبارك: الثلاثاء 26 مايو 2026.

عيد الأضحى المبارك: من الأربعاء 27 مايو حتى الجمعة 29 مايو 2026.

رأس السنة الهجرية: الأربعاء 17 يونيو 2026.

ذكرى ثورة 30 يونيو: الثلاثاء 30 يونيو 2026.

ذكرى ثورة 23 يوليو: الخميس 23 يوليو 2026.

المولد النبوي الشريف: الأربعاء 26 أغسطس 2026.

عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

متابعة الرؤية الشرعية

يمكن للمواطنين متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بشأن الرؤية الشرعية للهلال، والتي تحدد بشكل نهائي موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر. وتُعد هذه المتابعة ضرورية لتأكيد موعد العيد بدقة، خاصةً أن الحسابات الفلكية تحدد الموعد تقريبًا، بينما الرؤية الشرعية هي التي تحسمه بشكل رسمي.

هذا التقرير يوضح بشكل كامل كافة التفاصيل المتعلقة بإجازة عيد الفطر 2026، من الحسابات الفلكية لنهاية رمضان إلى عدد أيام الإجازة الرسمية، مع ربطها ببقية الإجازات الرسمية في عام 2026، لتسهيل التخطيط للطلاب وأسرهم والمعلمين في مختلف المؤسسات التعليمية.