قائمة ليفربول لمواجهة جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا

أعلن آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قائمة فريقه لمواجهة جالطة سراي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

واستبعد سلوت بشكل مفاجئ حارس ليفربول أليسون بيكر مقابل تواجد جيورجي مامارداشفيلي وغاب فيديريكو كييزا، مع غياب ألكسندر إيزاك بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة.

قائمة ليفربول لمباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مامارداشفيلي - وودمان - ميسكيور.

خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - روبرتسون - كيركيز - فريمبونج - جو جوميز.

خط الوسط: سوبوسلاي - فيرتز - ماك أليستر - جرافنبيرخ - كورتيس جونز - تري نيوني - نالو - موريسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكتيكي - كودي جاكبو - ريو نجوموها،.