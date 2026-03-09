نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟

رحلة النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول اقتربت من نهايتها بعد 9 سنوات من التألق داخل أسوار آنفيلد حيث ترك الفرعون المصري بصمة لا تنسى في تاريخ النادي الإنجليزي مسجلا ارقاما قياسية وإنجازات استثنائية.

أرقام صلاح مع ليفربول

حتى فبراير 2026 خاض صلاح أكثر من 425 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات سجل خلالها أكثر من 251 هدفا وصنع أكثر من 118 هدفا وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب حوالي 310 مباراة أحرز خلالها نحو 190 هدفا وصنع أكثر من 90 هدفا.

خسارة محتملة لليفربول

رحيل محمد صلاح لن يكون مجرد فقدان لاعب، بل خسارة منظومة كاملة بنيت حوله منذ قدومه في 2017.

صلاح ليس هدافا فحسب بل لاعب يصنع الفارق يحسم اللحظات الصعبة ويمتلك استمرارية نادرة في الأداء تعويضه لن يكون بالأمر السهل حتى مع التعاقد مع لاعبين كبار.

منذ 2017، كان اللاعب المصري دائمًا عنصرا أساسيا في المباريات المحلية والقارية، ورحيله قد يؤثر على استقرار الفريق الفني خصوصًا في خط الهجوم ويجبر النادي على البحث عن مهاجم بنفس القيمة الفنية والقدرات العالمية.

وليفربول لن يخسر صلاح في الملعب فقط بل سيفقد أيضًا قيمة سوقية وتسويقية ضخمة.

وجود صلاح رفع شعبية النادي عالميًا وفي الوطن العربي، وهو علامة تجارية بحد ذاته.

خسارة محتملة لمحمد صلاح

رحيل صلاح عن آنفيلد يعني فقدان فرصة كتابة فصل إضافي في تاريخ النادي وتحقيق أرقام قياسية جديدة كان يسعى إليها.

كما قد يفقد مكانته في الدوريات الأوروبية الكبرى ويؤثر على إمكانية المنافسة على جوائز أفضل لاعب في إنجلترا وأوروبا إذا انتقل لدوري أقل تنافسية.