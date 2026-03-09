قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
تقرير دولي: ارتفاع نقل الأسلحة عالميا بنسبة 9.2% وأوروبا في صدارة وارداتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

رحلة النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول اقتربت من نهايتها بعد 9 سنوات من التألق داخل أسوار آنفيلد حيث ترك الفرعون المصري بصمة لا تنسى في تاريخ النادي الإنجليزي مسجلا ارقاما قياسية وإنجازات استثنائية.

أرقام صلاح مع ليفربول

حتى فبراير 2026 خاض صلاح أكثر من 425 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات سجل خلالها أكثر من 251 هدفا وصنع أكثر من 118 هدفا وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب حوالي 310 مباراة أحرز خلالها نحو 190 هدفا وصنع أكثر من 90 هدفا.

خسارة محتملة لليفربول

رحيل محمد صلاح لن يكون مجرد فقدان لاعب، بل خسارة منظومة كاملة بنيت حوله منذ قدومه في 2017.

صلاح ليس هدافا فحسب بل لاعب يصنع الفارق يحسم اللحظات الصعبة ويمتلك استمرارية نادرة في الأداء تعويضه لن يكون بالأمر السهل حتى مع التعاقد مع لاعبين كبار.

منذ 2017، كان اللاعب المصري دائمًا عنصرا أساسيا في المباريات المحلية والقارية، ورحيله قد يؤثر على استقرار الفريق الفني خصوصًا في خط الهجوم ويجبر النادي على البحث عن مهاجم بنفس القيمة الفنية والقدرات العالمية.

وليفربول لن يخسر صلاح في الملعب فقط بل سيفقد أيضًا قيمة سوقية وتسويقية ضخمة. 

وجود صلاح رفع شعبية النادي عالميًا وفي الوطن العربي، وهو علامة تجارية بحد ذاته.

خسارة محتملة لمحمد صلاح

رحيل صلاح عن آنفيلد يعني فقدان فرصة كتابة فصل إضافي في تاريخ النادي وتحقيق أرقام قياسية جديدة كان يسعى إليها. 

كما قد يفقد مكانته في الدوريات الأوروبية الكبرى ويؤثر على إمكانية المنافسة على جوائز أفضل لاعب في إنجلترا وأوروبا إذا انتقل لدوري أقل تنافسية.

ليفربول محمد صلاح صلاح آنفيلد أرقام صلاح مع ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

ترشيحاتنا

مصطفي حجاج

بالصور .. مصطفى حجاج يحقق رقما قياسيا ويتألق بـ4 سهرات رمضانية كاملة العدد

جنازة شقيق سامي مغاوري

سامي مغاوري يدخل في وصلة بكاء بجنازة شقيقه

ميرنا جميل

بالكاجوال.. ظهور لافت لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام

بالصور

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد