متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر

مع اقتراب نهاية شهر رمضان يتزايد اهتمام المسلمين بالبحث عن متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026 لما تحمله هذه الأيام المباركة من فضل عظيم وأجر كبير.

وتعد العشر الأواخر من رمضان أعظم مواسم الطاعة والعبادة، حيث يحرص المسلمون على الإكثار من صلاة القيام والدعاء فيها والاعتكاف، وتحري ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، لذلك يتبادر سؤال موعد بداية العشر الأواخر في رمضان ومتى تبدأ الليالي الوترية إلى أذهان الناس، حيث يرغب كثيرون في اغتنام هذه الأيام المباركة بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والدعاء والذكر.

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026 ؟

رواد سؤال متى تبدأ العشر الأواخر أذهان كثيرين مع اقتراب نهاية الشره وكذلك علامات ليلة القدر والليالي الوترية في العشر الأواخر.

وتبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026 مع غروب شمس يوم الإثنين المقبل 9 مارس ، وتستمر حتى نهاية الشهر المبارك.

يوعد دخول العشر الأواخر من رمضان فعلياً من مغرب يوم 20 رمضان، أي أن أولى لياليها هي ليلة 21 رمضان، لذلك يحرص المسلمون على بدء الاجتهاد في العبادة والطاعة مع أذان المغرب هذا اليوم.

مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026 فرصة عظيمة لكل مسلم بأن يحتهد في أداء العبادات والطاعات.

وترتيب الليالي الوترية بحسب الأيام هو كالآتي:

ليلة 21 رمضان توافق الثلاثاء 10 مارس 2026.

ليلة 23 رمضان توافق الخميس 12 مارس 2026.

ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026.

ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.

ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان

حرصت دار الإفتاء المصرية على حث الصائمين من الإكثار من الطاعات، كاشفة عن أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان.

وكشفت دار الإفتاء في منشور سابق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن أفضل الأعمال لاغتنام العشر الأواخر من رمضان قائلة “ينبغي إحياء ليالي العشر الأخيرة من رمضان بصنوف العبادات” وهي:

صلة الأرحام حُسن الْجِوار التوسعة على الأهل والأقارب كثرة الذكر الاعتكاف التهجد الدعاء والتضرع إلى الرءوف الرحيم سبحانه

علامات ليلة القدر في رمضان ؟

في الحقيقة ليست هناك علامة واضحة ولكن عددا من العلماء قد حدد بعض الأمارات التي تدل على موعد ليلة القدر رمضان 2026 ومنها:

اعتدال الجوّ فيها؛ فلا يُوصف بالحرارة، أو البرودة؛ حيث رُوِي عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: «ليلةُ القدْرِ ليلةٌ سمِحَةٌ، طَلِقَةٌ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ، تُصبِحُ الشمسُ صبيحتَها ضَعيفةً حمْراءَ».

طلوع الشمس دون شعاع في صباح اليوم التالي لها؛ فقد ورد عن أبيّ بن كعب -رضي الله عنه-: «وآيةُ ذلك أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحَتِها مِثلَ الطَّسْتِ، لا شُعاعَ لها، حتى تَرتفِعَ».

ثبت في علامات ليلة القدر النقاء والصفاء في ليلتها؛ فقد رُوي في أثرٍ غريبٍ عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: «أمارَةَ ليلةِ القدْرِ أنها صافيةٌ بَلِجَةٌ كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنةٌ ساجيةٌ لا بردَ فيها ولا حرَّ ولا يحِلُّ لكوكبٍ يُرمى به فيها حتى تُصبِحَ، وإن أمارتَها أنَّ الشمسَ صبيحتَها تخرُجُ مستويةً ليس لها شُعاعٌ مثلَ القمرِ ليلةَ البدرِ ولا يحِلُّ للشيطانِ أن يخرُجَ معَها يومَئذٍ».

يشعر الشخص فى ليلة القدر بإقبال على الله عز وجل في هذه الليلة.

لماذا أخفى الله موعد ليلة القدر ؟

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال ان شهر رمضان كله خير وبركة، ولكن الله عز وجل جعل في آخره عشرة أيام فيه أعظم ليلة، وهي ليلة القدر، التي تُعدّ أعظم بركة ورحمة للأمة الإسلامية.

وأوضح "فخر" خلال تصريحات سابقة، أن كثيرًا من الناس يتمنون معرفة موعد ليلة القدر بدقة، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاها لحكمة عظيمة، وهي دفع المسلمين للاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر من رمضان، بل وحتى في الشهر كله، وفقًا لبعض آراء الفقهاء.

وكشف عن أن هذا الإبهام يدفع المؤمن إلى الاجتهاد في العبادات والذكر والصلاة طوال العشر الأواخر، مما يضاعف الأجر والثواب، وبدلاً من تحصيل ثواب ليلة واحدة، يُكتب له أجر عشر ليالٍ مليئة بالطاعات.

ونوه أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تشهد تنافسًا بين المسلمين في أعمال الخير، مثل الصدقات،والاجتهاد في العبادة، وصلة الأرحام، وإخراج الزكاة، وهو ما يجعل هذه الأيام محطة روحانية عظيمة قبل وداع رمضان.

وعلى كل من قصر فيما مضى من رمضان أن ينتبه فى الليالى القادمة ويتقرب الى الله بالصوم والصلاة والصدقة وقيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي والدعاء والاستغفار لعله يدرك ليلة القدر أو يصادف دعائه ساعة إجابة ويتغير حاله لأحسن حال.