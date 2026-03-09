قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء باردة صباحا وليلا

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدًا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء..بينما يسود طقس بارد ليلا.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا على السلوم وسيوة ومطروح على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس بارد - ارشيفية

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

طقس بارد

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 10

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 10

طنطا 20 10

دمياط 20 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 10

العريش 20 07

رفح 20 06

رأس سدر 21 11

نخل 20 05

كاترين 15 02

طقس بارد

الطور 21 11

طابا 20 10

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 24 14

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 11

مطروح 18 10

السلوم 19 10

سيوة 21 09

رأس غارب 23 14

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 27 14

جبل علبة 25 15

رأس حدربة 24 16

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 09

سوهاج 26 10

قنا 26 11

الأقصر 27 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 25 10

أبوسمبل 27 12

طقس بارد

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 32 21

المدينة المنورة 30 18

الرياض 21 12

المنامة 22 18

أبوظبى 28 22

الدوحة 23 18

الكويت 24 13

دمشق 15 04

بيروت 18 13

عمان 15 05

القدس 17 08

غزة 19 12

بغداد 21 08

مسقط 28 23

صنعاء 26 09

الخرطوم 34 20

طرابلس 19 15

تونس 19 11

الجزائر 15 09

الرباط 18 10

نواكشوط 32 18

طقس بارد - ارشيفية

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 12 02-

إسطنبول 16 04

إسلام آباد 26 17

نيودلهي 36 20

جاكرتا 32 23

بكين 12 01

كوالالمبور 37 24

طوكيو 10 04

أثينا 16 07

روما 19 07

باريس 17 08

مدريد 11 05

برلين 17 06

لندن 15 08

مونتريال 14 04

موسكو 07 01-

نيويورك 20 08

واشنطن 24 08

أديس أبابا 24 12

الطقس حالة الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر حالة خليج السويس درجات الحرارة درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

