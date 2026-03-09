شبورة ورياح.. طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بحالة الطقس اليوم بالمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس بارد ليلا.

وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة بالمحافظات:

القاهرة: 21 درجة

الإسكندرية: 21 درجة

شرم الشيخ: 23 درجة

مطروح: 19 درجة

أسوان: 27 درجة