جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على فروع القرض الحسن في بيروت

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه ‏بدأ بشن موجة غارات لاستهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" في بيروت.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت.





واستهدفت الغارة الأولى المبنى الملاصق للمبنى الذي يضم أحد فروع مؤسسة "القرض الحسن" المالية التابعة للحزب في منطقة صفير، ليعود الطيران الحربي الإسرائيلي ويشن غارة ثانية على المبنى نفسه.





وأقدم الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، على قطع الطرقات المؤدية إلى فروع مؤسسة "القرض الحسن" المالية التابعة لحزب الله في كل من العاصمة بيروت ومدينة صيدا جنوب البلاد، وذلك في إجراء احترازي بعد الإنذار الإسرائيلي الأخير باستهداف هذه المراكز.