مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار

بحسب التقارير، يستعد وزراء مالية مجموعة السبع لمناقشة الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة، بعد أن أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما فوق 100 دولار (75 جنيهًا إسترلينيًا) لأول مرة منذ عام 2022.

سيناقش الوزراء الإفراج عن الاحتياطيات في مكالمة هاتفية تنسقها وكالة الطاقة الدولية ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن الاجتماع الطارئ سيعقد في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت نيويورك لمناقشة تأثير الحرب والعدوان على إيران.



أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى عمليات بيع مكثفة في بعض أسواق الأسهم الرائدة في العالم، مما أثار مخاوف من أن استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إسرائيل قد يمهد الطريق لصدمة اقتصادية عالمية .

أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى أزمة في إمدادات الطاقة، ما قد يُهدد بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة ، وفقًا لخبراء اقتصاديين يعتقدون أن النمو سيتباطأ مع ارتفاع الأسعار.

وتلوح في الأفق مخاوف كبيرة من الركود التضخمي، حيث يتوقف النشاط الاقتصادي مع ارتفاع التضخم.





حذر البابا ليو من "مأساة ذات أبعاد هائلة" بسبب "مناخ الكراهية والخوف المنتشر على نطاق واسع".

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن ترامب قال إن موعد إنهاء الحرب سيكون قراراً "مشتركاً" سيتخذه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

أعلن الجيش الأمريكي عن وفاة جندي أمريكي سابع متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال الهجوم الإيراني المضاد الأول . وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين من جنوده في جنوب لبنان . وأسفرت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 1332 مدنياً إيرانياً وإصابة الآلاف، وفقاً لسفير إيران لدى الأمم المتحدة.

