رسميا.. استئناف منافسات دوري نجوم قطر الخميس المقبل

أعلنت رابطة دوري النجوم القطري، اليوم الإثنين، عن استئناف منافسات الدوري اعتبارًا من الخميس المقبل، بعد توقف المسابقة في الجولتين الماضيتين بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة الخليجية.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد أوقف جميع المسابقات في الفترة الأخيرة، قبل أن تقرر الرابطة العودة لمواصلة المباريات من الجولة الثامنة عشرة اعتبارًا من 12 مارس الجاري.

وشهدت الجولة الأخيرة التي أقيمت يوم 28 فبراير الماضي مواجهات بين الشمال وقطر على ستاد الخور، والعربي والسيلية على ستاد جمد الكبير.

وكان من المقرر أن تقام مباريات الجولة الثامنة عشرة أيام 5 و6 و7 مارس، إلا أن تأجيلها جاء استجابةً للظروف الأمنية الراهنة.

ومن المنتظر أن تُلعب ثلاث مواجهات يوم الخميس المقبل، على أن تُقام ثلاث مباريات أخرى يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري القطري.

يذكر أن الثنائي المصري حمدي فتحي وأكرم توفيق يمثلان ناديي الوكرة والشمال، بالدوري القطري.