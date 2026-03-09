قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يعلن تصفية خلية لحزب الله في قرية جنوب لبنان
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
رياضة

رسميا.. استئناف منافسات دوري نجوم قطر الخميس المقبل

حمدي فتحي
حمدي فتحي
إسراء أشرف

أعلنت رابطة دوري النجوم القطري، اليوم الإثنين، عن استئناف منافسات الدوري اعتبارًا من الخميس المقبل، بعد توقف المسابقة في الجولتين الماضيتين بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة الخليجية.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد أوقف جميع المسابقات في الفترة الأخيرة، قبل أن تقرر الرابطة العودة لمواصلة المباريات من الجولة الثامنة عشرة اعتبارًا من 12 مارس الجاري.

وشهدت الجولة الأخيرة التي أقيمت يوم 28 فبراير الماضي مواجهات بين الشمال وقطر على ستاد الخور، والعربي والسيلية على ستاد جمد الكبير.

وكان من المقرر أن تقام مباريات الجولة الثامنة عشرة أيام 5 و6 و7 مارس، إلا أن تأجيلها جاء استجابةً للظروف الأمنية الراهنة.

ومن المنتظر أن تُلعب ثلاث مواجهات يوم الخميس المقبل، على أن تُقام ثلاث مباريات أخرى يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري القطري.

يذكر أن الثنائي المصري حمدي فتحي وأكرم توفيق يمثلان ناديي الوكرة والشمال، بالدوري القطري.

الدوري القطري الاتحاد القطري لكرة القدم استئناف الدوري القطري حرب إيران

