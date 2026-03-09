قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة
مصطفي حسني: الشهيد عينه شافت غدر العدو ولكن قلبه كان شايف لطف وعناية ربنا
السفارة الأمريكية في تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى جنوب شرق البلاد
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير عن إجازة عيد الفطر2026، وذلك مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك وبدء العشر الأواخر من رمضان يوم الأربعاء المقبل لينتهي معها رمضان وليل القدر ثم يحصل جميع الموظفين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص و الطلاب على إجازة عيد الفطر 2026. 

موعد إجازة عيد الفطر 2026

وتُعد إجازة عيد الفطر المبارك هي الإجازة الرسمية المقبلة  في عام 2026، ومن المقرر أن تبدأ يوم الجمعة 20 مارس وتستمر حتى الأحد 22 مارس 2026، وفقًا لأجندة العطلات الرسمية.

أخر يوم  رمضان 2026 

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن رمضان هذا العام سيكون 29يوماً ،وآخر أيامه الخميس 19 مارس الموافق 29 رمضان هو أطول الأيام في عدد ساعات الصيام بمدة ساعات صوم تصل 13 ساعة و 52 دقيقة.

استطلاع هلال شوال

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 من رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية.

هلال شوال يبقى 35 دقيقة في سماء القاهرة

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة، وفي باقي محافظات الجمهورية لفترات تتراوح بين 30 و37 دقيقة، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

أما في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال بعد الغروب لمدد تتراوح بين 11 و42 دقيقة، ما يؤكد فلكيًا أن غرة شهر شوال 1447هـ ستكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، ليكون بذلك أول أيام عيد الفطر المبارك. 

موعد عيد الفطر2026 فلكياً

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن أول أيام عيد الفطر لعام 2026 سيوافق الجمعة 20 مارس 2026، وتقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا، على أن تختلف مواعيد الصلاة بفارق دقائق قليلة بين المحافظات وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 للعاملين في الدولة

فيما يتعلق بعدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، فمن المتوقع أن تصدر رئاسة مجلس الوزراء قرارها الرسمي بشأن مدة الإجازة عقب استطلاع هلال شهر شوال وإعلان موعد العيد بشكل رسمي.

وعادة ما تتراوح إجازة عيد الفطر في مصر بين 3 و5 أيام، وذلك وفقًا للقرارات التي تصدرها الحكومة في كل عام، مع إمكانية مد الإجازة إذا تزامنت مع عطلات رسمية أخرى أو مع عطلة نهاية الأسبوع.


عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026 للطلاب

وفقًا للأجندة الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية، تمتد إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الجمعة 20 مارس 2026 وحتى الأحد 22 مارس 2026. 

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء القرار الرسمي المنظم للإجازة قبل حلول العيد بعدة أيام، ليكون الطلاب والمعلمون على معرفة دقيقة بموعد العودة إلى الدراسة.
 

موعد عيد الفطر في الدول العربية - جريدة زمان التركية

الإجازات الرسمية2026

  • الأربعاء 7 يناير: عيد الميلاد المجيد
  • الخميس 29 يناير: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
  • الجمعة 20 مارس – الأحد 22 مارس: عيد الفطر المبارك
  • الإثنين 13 أبريل: عيد شم النسيم
  • السبت 25 أبريل: عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)
  • الجمعة 1 مايو: عيد العمال
  • الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك
  • الأربعاء 27 مايو – الجمعة 29 مايو: عيد الأضحى المبارك
  • الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية
  • الثلاثاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو
  • الخميس 23 يوليو: ثورة 23 يوليو 1952
  • الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف
  • الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)
اجازة عيد الفطر 2026 عيد الفطر 2026 اجازة العيد الصغير موعد اجازة عيد الفطر اول ايام عيد الفطر

المزيد

