أخبار البلد

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026
الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026
عبد العزيز جمال

زاد اهتمام موظفي الجهاز الإداري للدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، بعد إعلان وزارة المالية تقديم مواعيد الصرف تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، في خطوة تهدف إلى دعم الموظفين وتخفيف الضغوط المعيشية، وتوفير السيولة اللازمة للأسر قبل موسم الإنفاق المرتبط بالعيد.

ويأتي هذا الإعلان الرسمي ليضع حدًا لأي جدل حول موعد صرف مرتبات مارس 2026 لموظفي الدولة والمقدر عددهم بنحو 4.5 مليون موظف، ويعكس حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين.

مرتبات

صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا

أكدت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 16 مارس 2026، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

كما تقرر تخصيص أيام 8 و9 و10 مارس لصرف المستحقات المتأخرة، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وتيسير حصول الموظفين على جميع مستحقاتهم المالية دون تأخير.

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة فور إيداعها في الحسابات البنكية وفقًا للجدول الزمني المعلن لكل جهة، مؤكدة أنه لا توجد حاجة للتكدس أو التزاحم في يوم محدد، حيث يمكن الصرف في أي وقت خلال فترة الإتاحة.
 

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

أماكن صرف المرتبات

في إطار التيسير على الموظفين، يتم صرف المرتبات من خلال عدة قنوات معتمدة، تشمل:

فروع البنوك العاملة في مصر

فروع البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي (ATM)

وشددت وزارة المالية على ضرورة تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك، مؤكدة أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة على مدار اليوم، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم في ضوء موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 المعلن رسميًا.

جدول صرف مرتبات مارس 2026

أعلنت وزارة المالية جدولًا تفصيليًا يوضح توزيع الجهات الحكومية على أيام الصرف المختلفة، لتحقيق الانسيابية ومنع الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

يوم 16 مارس 2026

يبدأ الصرف للعاملين في عدد من الجهات، من بينها:
مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
 

صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025

يوم 17 مارس 2026

يستكمل الصرف للعاملين في جهات أخرى تشمل:
وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، وزارة التعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، إضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

هدف قرار تبكير الصرف

يأتي قرار تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 في إطار توجه الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، الذي يشهد عادة زيادة في النفقات الأسرية، سواء المتعلقة بالاحتياجات الأساسية أو متطلبات العيد.

ويساهم القرار في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، وتخفيف الضغوط الموسمية، ومنح الموظفين مرونة أكبر في تدبير احتياجاتهم قبل حلول العيد، بما يعكس اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي والاقتصادي للعاملي



