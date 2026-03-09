قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معلق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام منافسه طلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه المباراة في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمرحلة الأولى من المسابقة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة حصد النقاط من أجل تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، خاصة في ظل المنافسة القوية بين فرق المقدمة على لقب البطولة هذا الموسم.

معلق مباراة الأهلي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الطلائع اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري 

ويتولى أيمن الكاشف مهمة التعليق على مباراة الأهلي والطلائع الليلة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

من المنتظر أن يعتمد المدير الفني الدنماركي ييس توروب على مجموعة من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق خلال مواجهة اليوم، حيث يسعى للدفع بالقوة الضاربة لتحقيق الانتصار.


التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: يوسف بلعمري، هادي رياض، ياسر إبراهيم، محمد هاني.
خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان.

يدخل الأهلي مواجهة طلائع الجيش وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة منذ انطلاق المسابقة.

وحقق الفريق الأحمر الفوز في 11 مباراة، بينما تعادل في 7 مواجهات، وتلقى خسارة واحدة فقط، وهو ما يعكس المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق خلال الموسم الحالي.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة الضغط على فرق الصدارة وتقليص الفارق في سباق المنافسة على لقب الدوري، خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في أي وقت.

النادي الأهلي الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري الأهلي ضد الطلائع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

بالصور

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد