معلق مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام منافسه طلائع الجيش، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه المباراة في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمرحلة الأولى من المسابقة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة حصد النقاط من أجل تعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري، خاصة في ظل المنافسة القوية بين فرق المقدمة على لقب البطولة هذا الموسم.

معلق مباراة الأهلي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الطلائع اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري

ويتولى أيمن الكاشف مهمة التعليق على مباراة الأهلي والطلائع الليلة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

من المنتظر أن يعتمد المدير الفني الدنماركي ييس توروب على مجموعة من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق خلال مواجهة اليوم، حيث يسعى للدفع بالقوة الضاربة لتحقيق الانتصار.



التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يوسف بلعمري، هادي رياض، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، مروان عثمان.

يدخل الأهلي مواجهة طلائع الجيش وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة منذ انطلاق المسابقة.

وحقق الفريق الأحمر الفوز في 11 مباراة، بينما تعادل في 7 مواجهات، وتلقى خسارة واحدة فقط، وهو ما يعكس المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق خلال الموسم الحالي.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة الضغط على فرق الصدارة وتقليص الفارق في سباق المنافسة على لقب الدوري، خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في أي وقت.