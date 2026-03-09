هل انتهت مغامرة كامويش في الأهلي مبكرا؟.. استبعاده المتكرر يثير علامات الاستفهام حول مستقبله مع توروب

أثار قرار الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي باستبعاد البرتغالي يلتسين كامويش من قائمة الفريق للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري العديد من التساؤلات حول مستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء وما إذا كانت تجربته مع الفريق قد شارفت على النهاية قبل أن تبدأ فعليًا.

وكان كامويش قد انضم إلى الأهلي قادمًا من نادي ترومسو النرويجي وسط آمال كبيرة بأن يمثل إضافة فنية للفريق إلا أن الواقع حتى الآن يسير في اتجاه مغاير بعدما خرج اللاعب من حسابات المدير الفني في مباريات متتالية بالدوري كان آخرها مواجهة طلائع الجيش المقررة مساء اليوم الإثنين ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة.

وقبل مواجهة طلائع الجيش غاب اللاعب عن قائمتي مباراتي زد والمقاولون العرب وهو ما اعتبره كثيرون مؤشرا واضحا على عدم اقتناع الجهاز الفني بقدراته الفنية أو عدم جاهزيته بالشكل الذي يسمح له بالمنافسة على مكان في التشكيل.

قرار توروب

ويبدو أن توروب لا يرغب في التعجل بالدفع باللاعب أو ربما لم يجد فيه حتى الآن ما يقنعه بمنحه فرصة المشاركة في ظل وجود عدد من العناصر الجاهزة في الخطوط الأمامية والوسط وهو ما يجعل المنافسة داخل الفريق أكثر صعوبة بالنسبة للوافد الجديد.

ومع استمرار غياب كامويش عن القوائم تبقى التساؤلات مطروحة داخل الشارع الأهلاوي هل يحتاج اللاعب لمزيد من الوقت للتأقلم أم أن تجربته مع الفريق الأحمر قد تتجه بالفعل نحو نهاية مبكرة؟

في المقابل شهدت قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش عدة غيابات أخرى لأسباب مختلفة حيث خرج محمد سيحا وياسين مرعي وكريم فؤاد بداعي الإصابة فيما فضل الجهاز الفني عدم ضم محمد شكري وعمرو الجزار لعدم اكتمال جاهزيتهما الفنية عقب العودة من الإصابة.

قائمة الأهلي

وضمت القائمة التي دخلت معسكرًا مغلقًا مساء الأحد كلًا من: محمد الشناوي مصطفى شوبير حمزة علاء أحمد رمضان بيكهام محمد علي بن رمضان ياسر إبراهيم محمود حسن تريزيجيه محمد شريف مروان عطية حسين الشحات أشرف بن شرقي يوسف بلعمري هادي رياض إمام عاشور أليو ديانج أحمد عيد أحمد سيد زيزو مروان عثمان طاهر محمد طاهر محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب المقاولون ليواصل مطاردته لصدارة جدول الدوري.

مباريات الدوري

وتقام خلال الأيام الثلاثة الحالية خمس مباريات مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة حيث تنطلق الإثنين بمواجهتي البنك الأهلي مع بيراميدز وطلائع الجيش أمام الأهلي بينما تقام مباراة الجونة والمصري يوم الثلاثاء على أن تختتم الأربعاء بمباراتي زد ضد مودرن سبورت وإنبي أمام الزمالك.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة بعد خوض 19 مباراة يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.