ضبط 3 متهمين بسرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من داخل محل مجوهرات يقع بأحد الفنادق السياحية بمدينة الأقصر..

كانت مديرية أمن الأقصر قد تلقت بلاغا يفيد بتعرض محل مجوهرات للسرقة، واختفاء كمية من الذهب تقدر بنحو 5 كيلو جرامات، وتبلغ قيمتها التقريبية نحو 40 مليون جنيه، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى تورط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص في تنفيذ الجريمة، من بينهم عاملة نظافة تعمل داخل الفندق الذي يوجد به محل المجوهرات، حيث استغل المتهمون طبيعة عملها ومعرفتها بتفاصيل المكان في تنفيذ مخططهم.

وأوضحت التحريات أن المتهمة قامت بتسهيل دخول باقي المتهمين إلى موقع المحل، وإمدادهم بمعلومات عن مواعيد العمل وحركة المتواجدين بالمكان، الأمر الذي ساعدهم على تنفيذ السرقة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتعطيل كاميرات المراقبة داخل المحل قبل ارتكاب الواقعة، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وعدم رصد تحركاتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لعرضهم على النيابة لتولى التحقيق .