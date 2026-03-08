العثور على جثة شاب داخل منزله في إسنا بالأقصر

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على إنهاء حياته داخل منزله بقرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، حيث عثر عليه مشنوقا داخل مسكنه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على شاب متوفى داخل منزله بقرية الدير بدائرة مركز شرطة إسنا.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين ان الجثة لشاب يدعى «ط.ج.ا» يبلغ من العمر 33 عاما، مقيم بالقرية، حيث تبين أنه أنهى حياته شنقا داخل المنزل.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ما دفعه للإقدام على ذلك.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، و تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.