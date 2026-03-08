مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر: 373 ألف جلسة علاج كيماوي لمرضى الأورام مجانا

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر عن تقديم 372,903 جلسة علاج كيماوي لمرضي الاورام وذلك ضمن منظومة علاجية متكاملة تهدف إلى توفير أحدث بروتوكولات العلاج وفق المعايير الطبية الحديثة، بما يسهم في دعم رحلة الشفاء لآلاف المرضى من مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدور الإنساني والطبي الذي تقوم به المستشفى في تقديم خدمات العلاج المجاني لمرضى السرطان، حيث تعتمد على منظومة متكاملة تبدأ بالتشخيص الدقيق للحالات وتحديد بروتوكولات العلاج المناسبة لكل مريض، مرورًا بتقديم جلسات العلاج الكيماوي تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وفرق التمريض المدربة، وصولًا إلى المتابعة الطبية المستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية.

كما تحرص المستشفى على توفير بيئة علاجية متكاملة تراعي الجوانب الطبية والنفسية للمرضى بما يساعدهم على مواجهة المرض بروح من الأمل والتفاؤل، في ظل ما تقدمه من خدمات طبية متطورة وإمكانات حديثة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام.

ومن جانبه، أكد الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تقديم مئات الآلاف من جلسات العلاج الكيماوي يعكس حجم الجهود المبذولة داخل المستشفى لخدمة مرضى السرطان بالمجان، مشيرًا إلى أن المستشفى تواصل العمل على تطوير خدماتها الطبية وتوفير أحدث وسائل العلاج بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى.

وأضاف أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا دعم المتبرعين وأهل الخير، الذين يساهمون في استمرار رسالة المستشفى الإنسانية في علاج مرضى السرطان وتخفيف معاناتهم مؤكدًا أن المستشفى ستواصل جهودها لتقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى الأورام بالمجان.