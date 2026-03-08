قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة لـ كريم فؤاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر: 373 ألف جلسة علاج كيماوي لمرضى الأورام مجانا

مستشفى شفاء الأورمان
مستشفى شفاء الأورمان
شمس يونس

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر عن تقديم 372,903 جلسة علاج كيماوي لمرضي الاورام وذلك ضمن منظومة علاجية متكاملة تهدف إلى توفير أحدث بروتوكولات العلاج وفق المعايير الطبية الحديثة، بما يسهم في دعم رحلة الشفاء لآلاف المرضى من مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدور الإنساني والطبي الذي تقوم به المستشفى في تقديم خدمات العلاج المجاني لمرضى السرطان، حيث تعتمد على منظومة متكاملة تبدأ بالتشخيص الدقيق للحالات وتحديد بروتوكولات العلاج المناسبة لكل مريض، مرورًا بتقديم جلسات العلاج الكيماوي تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وفرق التمريض المدربة، وصولًا إلى المتابعة الطبية المستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية.

كما تحرص المستشفى على توفير بيئة علاجية متكاملة تراعي الجوانب الطبية والنفسية للمرضى بما يساعدهم على مواجهة المرض بروح من الأمل والتفاؤل، في ظل ما تقدمه من خدمات طبية متطورة وإمكانات حديثة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام.

ومن جانبه، أكد الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تقديم مئات الآلاف من جلسات العلاج الكيماوي يعكس حجم الجهود المبذولة داخل المستشفى لخدمة مرضى السرطان بالمجان، مشيرًا إلى أن المستشفى تواصل العمل على تطوير خدماتها الطبية وتوفير أحدث وسائل العلاج بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى.

وأضاف أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا دعم المتبرعين وأهل الخير، الذين يساهمون في استمرار رسالة المستشفى الإنسانية في علاج مرضى السرطان وتخفيف معاناتهم مؤكدًا أن المستشفى ستواصل جهودها لتقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى الأورام بالمجان.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد