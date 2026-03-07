طلع معتمد من المحافظة.. كشف تفاصيل تضرر شخص من منادي سيارات بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر قائد سيارة من قيام منادي سيارات بمطالبته بدفع مبلغ مالى مقابل إيقاف سيارته بأحد الشوارع بالأقصر بدون وجه حق.

وبالفحص أمكن تحديد "منادى السيارات" الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة) ، وبمواجهته قرر أنه يعمل بشركة لإدارة أماكن الإنتظار "مُعتمدة من الجهات المختصة بالمحافظة" وبتاريخ 4 الجارى لدى قيامه بتحصيل رسوم الإنتظار من قائد السيارة المشار إليها فوجىء بإعتراضه على تحصيلها وقيامه بتصوير مقطع الفيديو فحاول منعه دون التعدى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.