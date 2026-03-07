مناقشة أوضاع فريق الكرة.. وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة الإسماعيلي والجهاز الفني

حرص وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، على زيارة النادي الإسماعيلي، وذلك خلال جولته بمحافظة الإسماعيلية، حيث التقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وأعضاء لجنة إدارة النادي، واللاعبين.

وتناول اللقاء مناقشة أوضاع الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة الحالية، وسبل دعم النادي خلال الفترة المقبلة، في ظل حرص الجميع على استعادة النتائج الإيجابية بما يليق بتاريخ النادي وجماهيره.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالأندية الجماهيرية، مشيراً إلى أن النادي الإسماعيلي يعد أحد القلاع الرياضية العريقة في مصر ويتمتع بتاريخ كبير وقاعدة جماهيرية واسعة.

وأشار الوزير إلى أن استعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية تتطلب تكاتف جميع أبنائه ومحبيه خلف النادي خلال هذه المرحلة، مؤكداً أن الوزارة تدعم كل الجهود التي تستهدف تحقيق الاستقرار داخل النادي، مع اتخاذ خطوات جادة تسهم في دعم واستقرار الأندية الجماهيرية.

كما تحدث جوهر نبيل، عن أهمية العمل على تنمية الموارد الذاتية للأندية وتعظيم فرص الاستثمار داخلها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم خطط التطوير، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني اللازم للاستفادة من الإمكانات والمنشآت المتاحة.

وفي ختام زيارته للنادي الإسماعيلي، تفقد وزير الشباب والرياضة عدداً من منشآت النادي الإجتماعي بمنطقة النخيل، حيث شملت الجولة المبنى الاجتماعي والإداري، والصالة الرياضية، ومبنى الأنشطة، وعدداً من الملاعب والمنشآت الرياضية وحمام السباحة، وذلك للاطلاع على الإمكانات المتاحة ومتابعة احتياجات التطوير ورفع الكفاءة.