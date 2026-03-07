الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

لم تتمالك الإعلامية نهال طايل نفسها أثناء الحديث عن والدها الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة، حيث دخلت في نوبة بكاء شديدة، مؤكدة أن الموت علينا حق ولا مفر منه، متمنية من الله عزوجل أن يرزق الجميع حسن الخاتمة.

وقالت الإعلامية نهال طايل، خلال تقديمها لبرنامجها «إحنا لبعض»، الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد قائلة: «ده الظهور الأول ليا بعد وفاة والدي ويمكن لسه متخطتش وفاته علشان أقدر أتكلم عن فقدانه ولكن الموت علينا حق وربنا يحسن خاتمتنا فاللهم أرزقنا حسن الخاتمة».

ووجهت الإعلامية نهال طايل، الشكر للأشخاص الذين قدموا التعازي لها في وفاة والدها المستشار عادل طايل، الذي رحل عنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأثنين الماضي وسط حزن عدد كبير من أقاربه ومحبيه الذين ودعوه بكلمات مؤثرة.

وفاة والد نهال طايل

وكانت الإعلامية نهال طايل، أعلنت وفاة والدها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت نهال طايل: «والدى فى ذمة الله، ارجو الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه: »اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان".

وأضافت: « الدعاء فى القبر: »اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم، طلب المغفرة والدرجات: «اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، دعاء شامل: »اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، أعمال تنفع الميت، الدعاء بظهر الغيب".