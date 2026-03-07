قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
نهال طايل
تقى الجيزاوي

لم تتمالك الإعلامية نهال طايل نفسها أثناء الحديث عن والدها الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة، حيث دخلت في نوبة بكاء شديدة، مؤكدة أن الموت علينا حق ولا مفر منه، متمنية من الله عزوجل أن يرزق الجميع حسن الخاتمة.

وقالت الإعلامية نهال طايل، خلال تقديمها لبرنامجها «إحنا لبعض»، الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد قائلة: «ده الظهور الأول ليا بعد وفاة والدي ويمكن لسه متخطتش وفاته علشان أقدر أتكلم عن فقدانه ولكن الموت علينا حق وربنا يحسن خاتمتنا فاللهم أرزقنا حسن الخاتمة».

ووجهت الإعلامية نهال طايل، الشكر للأشخاص الذين قدموا التعازي لها في وفاة والدها المستشار عادل طايل، الذي رحل عنا في الساعات الأولى من صباح يوم الأثنين الماضي وسط حزن عدد كبير من أقاربه ومحبيه الذين ودعوه بكلمات مؤثرة.

وفاة والد نهال طايل

وكانت الإعلامية نهال طايل، أعلنت وفاة والدها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت نهال طايل: «والدى فى ذمة الله، ارجو الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه: »اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان".

وأضافت: « الدعاء فى القبر: »اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم، طلب المغفرة والدرجات: «اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، دعاء شامل: »اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، أعمال تنفع الميت، الدعاء بظهر الغيب".

وفاة والد نهال طايل نهال طايل فضائية صدى البلد برنامج احنا لبعض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

بالصور

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
نهال طايل
نهال طايل

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد