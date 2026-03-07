زراعة الشيوخ: توجيهات الرئيس بإحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري رسالة قوية لضبط الأسواق

أشاد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأزمات الإقليمية في رفع الأسعار بصورة غير مبررة.



وأكد البطران في بيان اليوم، أن مصر تمر بالفعل بمرحلة تتطلب أعلى درجات الانضباط في الأسواق، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وحروب، لافتاً إلى أن الدولة لن تسمح لأي جهة أو فرد بالمساس باحتياجات المواطنين أو التلاعب في أسعار السلع الأساسية.



وثمن البطران، حديث الرئيس السيسي حول الأزمة والحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن موقف مصر كان واضحاً منذ البداية في السعي لمنع التصعيد ووقف دائرة العنف، انطلاقاً من إدراكها العميق بأن الحروب لا تجلب سوى الدمار وتضر بمقدرات الشعوب واستقرار الدول، مضيفا أن جهود مصر المتواصلة للقيام بدور الوساطة لوقف الحرب تعكس مكانتها الإقليمية ودورها التاريخي في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والاقتصادي.



واختتم النائب محسن البطران ، أن التطوير والتحديث في البرامج التعليمية بالأكاديمية العسكرية الهدف منه بناء شخصية الإنسان المصري وفقا لمعايير ومتطلبات التنمية المستدامة.