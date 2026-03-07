أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني

أكدت الفنانة رحمة أحمد أنها تجمع بين دور الممثلة والأم بكل فخر وسعادة، مشيرة إلى عشقها للحياة بكل تفاصيلها، قائلة: "أنا ممثلة وأم وفخورة وبحب أعيش الحياة بلذاذتها وضحكها وحبها".

وأضافت رحمة احمد، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، : "ربنا يستر يا رب من الحروب"، معبرة عن تقديرها للحياة السلمية والاستمتاع بكل لحظة فيها، مؤكدة أنها تحب أن تكون أم وتفخر بذلك، قائلة: "أنا بحب أووي أمثل وأكون أم وفخورة بالحاجتين، وباتبسط بالحاجات اللي بعملها وبحب أحب الناس أووي".

وأوضحت رحمة احمد أنها تختار دائمًا الاستمتاع باللحظات الجميلة وتجاوز أي شيء قد يضايقها، قائلة: "وبحب أعيش الحياة زي ما هي واخد الحاجات الحلوة، وبختار اللي يبسطني أكتر من اللي بيضايقني، وباخد الحياة زي ما هي من غير تغيير"، وتابعت: "وبحب الناس أوي والطبيعة"، مشددة على تقديرها للعلاقات الصادقة والطبيعية مع الآخرين في حياتها اليومية.