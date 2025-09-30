رحمة أحمد: دخلت المستشفى بسبب تضخم في الكلى وأزمات تنفسية

طمأنت الفنانة رحمة أحمد، جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير وخرجت من المستشفى منذ أول أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وأوضحت رحمة أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنها تعاني منذ سنوات من "الأرتيكاريا المزمنة"، ولم يسبق أن تناولت أي مضادات حيوية بسبب حساسيتها الشديدة تجاه عدد من الأدوية، مشيرة إلى أن الأزمة الأخيرة جاءت نتيجة تناولها نوعًا من المسكنات تسبب في رد فعل سلبي قوي على جسدها.

وأضافت رحمة أحمد، أنها تعاني من حساسية مفرطة تجاه العديد من الأدوية والمواد، وأنها تتلقى علاجًا مستمرًا منذ فترة طويلة، لافتة إلى أنها عانت من مشكلات سابقة في الكلى تطلّبت علاجًا بالكورتيزون بسبب تضخمها، كما واجهت بعض الأزمات في الجهاز التنفسي، وأكدت أن حالتها الصحية الآن مستقرة تمامًا، وأنها تواصل علاجها الطبي المعتاد، موجهة الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء.