تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تضاعف استخدام المصريين لـمواقع التواصل الاجتماعي خلال 2025 بشكل غير مسبوق. ومع زيادة الاعتماد على تيك توك وفيسبوك وإنستجرام كمنصات رئيسية للأخبار والترفيه.

قال الدكتور محمد هاني استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية لـ صدى البلد: ظهرت دراسات جديدة تكشف عن تأثير صادم لهذه المنصات على الصحة النفسية.

ومع كل فيديو قصير وصورة لامعة ومحتوى سريع، يتعرض العقل لضغط عصبي هائل قد لا يلاحظه المستخدم إلا بعد فوات الأوان.

كيف تغيّر السوشيال ميديا كيمياء الدماغ؟

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الدماغ يفرز هرمون الدوبامين باستمرار أثناء التصفح، نفس الهرمون الذي يرتفع عند تناول السكريات أو عند الإدمان.

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

وبالتالي يصبح المستخدم بحاجة لمزيد من الوقت على المنصات للحصول على نفس الجرعة من المتعة.

علامات الإدمان الرقمي بين المصريين

فقدان الإحساس بالوقت

تصفح الهاتف فور الاستيقاظ

القلق عند انقطاع الإنترنت

تشتت الانتباه وضعف التركيز

انخفاض القدرة على الاسترخاء

هذه العلامات أصبحت شائعة بين الشباب والنساء العاملات وحتى الأطفال.

الاكتئاب والمقارنات أخطر تأثيرات السوشيال ميديا

1. المقارنات المستمرة

تُظهر الإحصاءات أن 74% من مستخدمي السوشيال ميديا في مصر يقارنون حياتهم بما يرونه على الإنترنت.

صور السفر، البيوت المثالية، العلاقات الوردية، كلها تخلق شعورًا بالنقص، خصوصًا بين النساء.

2. الضغط النفسي الناتج عن المحتوى السلبي

تصدّر الترندات المأساوية وأخبار الحوادث يؤثر على الحالة المزاجية ويسبب إحساسًا بالخوف والقلق.

3. فقدان الثقة في النفس

المحتوى الذي يروّج للجمال المثالي والفلاتر يؤثر على تقدير النساء لأنفسهن، ويزيد الإحساس بعدم الرضا.

جيل كامل يعاني من ضعف التركيز

عام 2025 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في مشكلات التركيز بين المراهقين والشباب السبب؟ المحتوى القصير والسريع الذي يعوّد الدماغ على التشتت.

أبرز المشكلات السلوكية المرتبطة بالسوشيال ميديا

ضعف التحصيل الدراسي

فقدان القدرة على قراءة مقالات طويلة

التسرع في اتخاذ القرارات

العصبية الزائدة

ضعف التواصل وجهاً لوجه

هذه المشكلات تبدو بسيطة في البداية لكنها تتحول إلى عادات تلازم الفرد لسنوات.

التنمر الإلكتروني جرح لا يراه أحد

ارتفعت حالات التنمر الإلكتروني في مصر بنسبة كبيرة، خصوصًا بين الفتيات. رسائل سلبية، تعليقات جارحة، مقارنة بالمشاهير، كلها تدفع إلى القلق والتوتر وربما العزلة.

نتائج خطيرة تظهر على النساء والأطفال:

اضطراب النوم

فقدان الشهية

نوبات هلع

اكتئاب خفيف أو متوسط

والمؤسف أن كثيرين لا يعترفون بهذه الأعراض باعتبارها عادية أو طبيعية.

ما الذي تغيّر في 2025 تحديدًا؟

يؤكد الخبراء أن عام 2025 هو العام الذي انتقل فيه المصريون من الاستخدام الطبيعي إلى الاستخدام المفرط والخطير للسوشيال ميديا لعدة أسباب:

ارتفاع المحتوى القصير السريع

زيادة الترندات القائمة على الصدمة والحزن

تراجع الترفيه التقليدي

اعتماد الشباب على الإنترنت كمصدر دخل

انتشار ثقافة المقارنات والمظاهر

كل هذه العوامل صنعت بيئة خصبة للتوتر والاكتئاب.

كيف نحمي أنفسنا؟ حلول عملية واقعية

1. ضبط مدة الاستخدام

تحديد 90 دقيقة يوميًا بحد أقصى للتصفح غير الضروري.

2. فلترة المحتوى

حذف الصفحات التي تبث طاقة سلبية أو تثير القلق.

3. تعزيز علاقات الحياة الحقيقية

جلسة مع صديقة قادرة على إصلاح ما يفسده يوم كامل من المقارنات.

4. ممارسة نشاط بعيد عن الشاشات

قراءة، رياضة، أو طبخ هواية مفضلة.

5. التوقف المؤقت ديتوكس السوشيال ميديا

يوم واحد أسبوعيًا بلا إنترنت يعيد شحن الطاقة النفسية.