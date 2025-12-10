قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة
140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
استقالة سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة.. فما الأسباب؟
بدء التشغيل الرسمي لأول قسم حضّانات ووحدة عناية حديثي الولادة (NICU) بالقنطرة شرق
كاتب: الرئيس السيسي وجه بضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وانعكاس إرادة الناخبين
غسلت 50 مليون جنيه.. القبض على سيدة بتهمة الإتجار فى العملة
افتتاح المجمع الخدمي بمساكن روضة السودان أحد المشروعات الحضارية بالجيزة
فيديوهات وأرباح قادتهم للسجن.. أم سجدة تلحق بهدير عبدالرزاق وسوزي بسبب التيك توك
أول رد فعل من حسام حسن بعد خروج منتخب حلمى طولان من كأس العرب
أشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
القبض على عصابة تستغل 18 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
الاحتلال يعتقل 100 فلسطيني في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
أسماء عبد الحفيظ

تضاعف استخدام المصريين لـمواقع التواصل الاجتماعي خلال 2025 بشكل غير مسبوق. ومع زيادة الاعتماد على تيك توك وفيسبوك وإنستجرام كمنصات رئيسية للأخبار والترفيه.

قال الدكتور محمد هاني استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية لـ صدى البلد: ظهرت دراسات جديدة تكشف عن تأثير صادم لهذه المنصات على الصحة النفسية.

ومع كل فيديو قصير وصورة لامعة ومحتوى سريع، يتعرض العقل لضغط عصبي هائل قد لا يلاحظه المستخدم إلا بعد فوات الأوان.

كيف تغيّر السوشيال ميديا كيمياء الدماغ؟

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الدماغ يفرز هرمون الدوبامين باستمرار أثناء التصفح، نفس الهرمون الذي يرتفع عند تناول السكريات أو عند الإدمان. 

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025 

وبالتالي يصبح المستخدم بحاجة لمزيد من الوقت على المنصات للحصول على نفس الجرعة من المتعة.

علامات الإدمان الرقمي بين المصريين

  • فقدان الإحساس بالوقت
  • تصفح الهاتف فور الاستيقاظ
  • القلق عند انقطاع الإنترنت
  • تشتت الانتباه وضعف التركيز
  • انخفاض القدرة على الاسترخاء

هذه العلامات أصبحت شائعة بين الشباب والنساء العاملات وحتى الأطفال.

الاكتئاب والمقارنات أخطر تأثيرات السوشيال ميديا

1. المقارنات المستمرة

تُظهر الإحصاءات أن 74% من مستخدمي السوشيال ميديا في مصر يقارنون حياتهم بما يرونه على الإنترنت.
صور السفر، البيوت المثالية، العلاقات الوردية، كلها تخلق شعورًا بالنقص، خصوصًا بين النساء.

2. الضغط النفسي الناتج عن المحتوى السلبي

تصدّر الترندات المأساوية وأخبار الحوادث يؤثر على الحالة المزاجية ويسبب إحساسًا بالخوف والقلق.

3. فقدان الثقة في النفس

المحتوى الذي يروّج للجمال المثالي والفلاتر يؤثر على تقدير النساء لأنفسهن، ويزيد الإحساس بعدم الرضا.

جيل كامل يعاني من ضعف التركيز

عام 2025 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في مشكلات التركيز بين المراهقين والشباب السبب؟ المحتوى القصير والسريع الذي يعوّد الدماغ على التشتت.

أبرز المشكلات السلوكية المرتبطة بالسوشيال ميديا

  • ضعف التحصيل الدراسي
  • فقدان القدرة على قراءة مقالات طويلة
  • التسرع في اتخاذ القرارات
  • العصبية الزائدة
  • ضعف التواصل وجهاً لوجه

هذه المشكلات تبدو بسيطة في البداية لكنها تتحول إلى عادات تلازم الفرد لسنوات.

التنمر الإلكتروني جرح لا يراه أحد

ارتفعت حالات التنمر الإلكتروني في مصر بنسبة كبيرة، خصوصًا بين الفتيات. رسائل سلبية، تعليقات جارحة، مقارنة بالمشاهير، كلها تدفع إلى القلق والتوتر وربما العزلة.

نتائج خطيرة تظهر على النساء والأطفال:

  • اضطراب النوم
  • فقدان الشهية
  • نوبات هلع
  • اكتئاب خفيف أو متوسط

والمؤسف أن كثيرين لا يعترفون بهذه الأعراض باعتبارها عادية أو طبيعية.

ما الذي تغيّر في 2025 تحديدًا؟

يؤكد الخبراء أن عام 2025 هو العام الذي انتقل فيه المصريون من الاستخدام الطبيعي إلى الاستخدام المفرط والخطير للسوشيال ميديا لعدة أسباب:

  • ارتفاع المحتوى القصير السريع
  • زيادة الترندات القائمة على الصدمة والحزن
  • تراجع الترفيه التقليدي
  • اعتماد الشباب على الإنترنت كمصدر دخل
  • انتشار ثقافة المقارنات والمظاهر
  • كل هذه العوامل صنعت بيئة خصبة للتوتر والاكتئاب.

كيف نحمي أنفسنا؟ حلول عملية واقعية

1. ضبط مدة الاستخدام

تحديد 90 دقيقة يوميًا بحد أقصى للتصفح غير الضروري.

2. فلترة المحتوى

حذف الصفحات التي تبث طاقة سلبية أو تثير القلق.

3. تعزيز علاقات الحياة الحقيقية

جلسة مع صديقة قادرة على إصلاح ما يفسده يوم كامل من المقارنات.

4. ممارسة نشاط بعيد عن الشاشات

قراءة، رياضة، أو طبخ هواية مفضلة.

5. التوقف المؤقت ديتوكس السوشيال ميديا

يوم واحد أسبوعيًا بلا إنترنت يعيد شحن الطاقة النفسية.

السوشيال ميديا تأثير السوشيال ميديا الصحة النفسية الصحة النفسية للمصريين حقائق صادمة السوشيال ميديا في مصر 2025 أضرار مواقع التواصل تأثير فيسبوك وتيك توك الإدمان الرقمي الاكتئاب والمقارنات التنمر الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

محمد صلاح وسلوت

رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

محسن صالح

محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب

محمد رمضان ومحمد صلاح

محمد رمضان يوجّه رسالة قوية لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قال؟

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

ترشيحاتنا

المتهمات

القبض على سيدتين يمارسن الأعمال المنافية للأداب بالإسكندرية

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر بقنا

متهم

للنصب على المواطنين.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالبحيرة

بالصور

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025
تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد