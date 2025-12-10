الداخلية تكشف تفاصيل تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات عدة منشورات مدعومة بصور ومقطع فيديو ، تم تداولها على أحد الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى مجموعة من الأشخاص على آخر وتحطيم زجاج سيارته بإحدى الطرق بقنا.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة) بأنه حال قيادته سيارته بدائرة المركز قام بعض الأشخاص "أحدهم ملثم" بإستيقافه والتعدى عليه بالضرب وقيام أحدهم بكسر زجاج سيارته الأمامى بدبشك بندقية آلية حال قيامه بالتحدث مع أحد أصدقائه بالهاتف وسماعه ترديد الجناه إسم أحد المرشحين فى الإنتخابات البرلمانية، وإكتشافه فقد هاتفه المحمول.

و أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاملين ، سائق – مقيمون بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط السلاح النارى المستخدم فى التعدى والهاتف الخاص بالمجنى عليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.