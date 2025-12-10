قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
فى حب فخر العرب.. نجوم الفن يدعمون محمد صلاح: الأساطير لا تسقط أبدا
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
زيلينسكي: الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا يجب أن يوافق عليها الكونجرس
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات النواب بالمنيا
أخبار البلد

محمد إبراهيم

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مقاتلي قوات حرس الحدود ، والذى يأتي فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبنائها لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى تتعلق بالأمن القومي المصري، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

قائد قوات حرس الحدود 

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أ ح أسامة عبدالحميد داوود قائد قوات حرس الحدود ، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر لقوات حرس الحدود بما يمكنها من أداء المهام المكلفة بها بكفاءة وإقتدار ، مؤكداً أن رجال قوات حرس الحدود سيظلون دائماً فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية ويبذلون الغالى والنفيس من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه.

وقام الفريق أول عبدالمجيد صقر ، بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديرا لجهودهم فى إحباط العديد من محاولات التسلل والتهريب وحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي حرس الحدود، مشيدا بالنجاحات التى حققها رجال حرس الحدود خلال الفترة الماضية.

وأشار وزير الدفاع، إلى أهمية الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى والإرتقاء بالمستوى المهاري والبدني بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية، مؤكداً على أن الدفاع عن الوطن مهمة مقدسة تتطلب الإستعداد الدائم لمواجهة التحديات المحتملة، وأن رجال القوات المسلحة سيواصلون التضحية والعطاء من أجل الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها. 

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

