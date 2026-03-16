حوادث

في القفص لأول مرة.. اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار

ندى سويفى

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار، خلال مشاجرة أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

وأدلى المتهم، 61 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، مبينًا أنه يعمل مديرًا لإحدى الشركات، وتزوج عرفيًا من طليقة الفنان منذ 3 أشهر، وأضاف أنه توجه إلى النادي بعد أن أخبرته زوجته بذهابها لتنفيذ حكم الرؤية مع نجلها.

وأشار في أقواله إلى أنه اصطحب زوجته إلى أحد الكافيهات لحين انتهاء نجلها من مقابلة والده، إلا أنه فوجئ بطليق زوجته يطاردهما ويعتدي عليهما بسكين، ما تسبب في إصابته بجرح في يده، وخلال التشابك أصيب الفنان سعيد مختار بطعنة في الذراع أودت بحياته، قائلا: "لم أقصد قتله.. وكان هو من بدأ الاعتداء".

كانت قد شهدت جريمة مصرع الفنان سعيد مختار تفاصيل وتطورات مثيرة عقب خروج دفاعه لتفجر عدة مفاجآت حول علاقته بوالدة ابنه التي تزوجت من آخر عرفيًا وقام زوجها العرفي بقتل الفنان أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

وفجرت شيرين جودة محامية سعيد مختار مفاجأة صادمة بأن ما يتردد أن الفنان طلق زوجته عار تمامًا عن الصحة وأنها ما زالت على ذمته وأنها بزواجها عرفيًا من آخر جمعت بين زوجين، وأصيب موكلها بصدمة فور علمه بعلاقة زوجته بشخص آخر، وأنها رفعت دعوى خلع منذ سبتمبر الماضي ولم يصدر فيها حكم.

وأضافت "جودة" في بث مباشر "لايف" عبر صفحتها الشخصية أن الفنان سعيد مختار في أول نوفمبر الماضي استأجر شقة لزوجته وقبل الجريمة بعدة ساعات قام بتحويل مبلغ مالي لها من أجل الإنفاق على ابنه سليم الذي كانت تمنعه من رؤيته منذ فترة حتى تم التواصل بينهما لرؤية ابنه مساء يوم الجمعة الذي وقعت به الجريمة، حيث حضرت إلى النادي رفقة زوجها العرفي رغم وجود زوجها والد طفلها.

محمد رجب لصدى البلد: عبد الحليم حافظ سبب حبي للفن

أحمد كشك: كواليس أب ولكن اتسمت بالمحبة والتعاون بين فريق العمل

50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

