فتوى الحج .. عضو الشؤون الإسلامية يحذر من التهرب القانوني ويؤكد شروط الاستطاعة

قال الدكتور عبد الغني هندي إن مخالفة القوانين أو التهرب من السلطات بهدف أداء فريضة الحج لا يجوز شرعًا، مشددًا على أن الالتزام بالنظام والقانون جزء أساسي من الضوابط التي يجب مراعاتها عند أداء الشعائر الدينية.

مخالفة القوانين أو التحايل عليها

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن من يتعمد مخالفة القوانين أو التحايل عليها لا يصح له أداء الحج من الناحية الشرعية، لأن الشريعة الإسلامية تفرق بوضوح بين الحلال والحرام وتؤكد على حرمة إلحاق الضرر بالنفس.

المقاصد الشرعية المهمة

وأشار إلى أن الحفاظ على النفس من المقاصد الشرعية المهمة، لافتًا إلى أن بعض الحوادث التي وقعت في سنوات سابقة وأدت إلى وفيات بين المخالفين تعكس خطورة تعريض النفس للهلاك، وهو أمر محرم شرعًا.



وأضاف أن توفر الأمن والقدرة شرط أساسي لوجوب الحج، وفي حال غياب هذه الشروط تسقط الفريضة، موضحًا أن بعض من يسافرون بطرق غير نظامية يكونون قادرين ماديًا، لكنهم يلجأون إلى مبررات غير صحيحة، رغم أن كثيرًا منهم سبق له أداء الفريضة أكثر من مرة.



وانتقد ما وصفه بـ“الاتجار بالشعائر”، داعيًا إلى ضبط أسعار خدمات الحج وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، سواء من الجهات الرسمية أو الشركات السياحية، مؤكدًا أن الحج فريضة مشروطة بالاستطاعة ولا يجوز التحايل عليها.