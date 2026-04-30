أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ
الكيلو بـ200 جنيه.. قائمة أسعار الأضاحي قبل العيد
الأحزاب: عيد العمال يؤكد انحياز الدولة للعامل المصري في الجمهورية الجديدة
رحلة لقمة العيش من الفيوم لأكتوبر .. دفن جثماني شابين سقطا من أعلى سقالة
حادث مروع بمؤسسة الزكاة.. ميكروباص يدهس المارة ويقتحم محلًا
نوتنجهام فورست يفوز على أستون فيلا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي
صاحب مخبز: عيش الشعير أغلى من القمح بسبب التكلفة والإقبال مرتبط بالفائدة الصحية
بالأسماء .. حركة تكليفات جديدة في قطاع البترول
الدفاع الجوي الإيراني .. دوي انفجارات بطهران في الاشتباك مع طائرات مسيرة
منتخب المصارعة الحرة تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية
نظام الطيبات تحول لديانة جديدة بالسوشيال ميديا .. جمال شعبان ينفعل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
فتوى الحج .. عضو الشؤون الإسلامية يحذر من التهرب القانوني ويؤكد شروط الاستطاعة

قال الدكتور عبد الغني هندي إن مخالفة القوانين أو التهرب من السلطات بهدف أداء فريضة الحج لا يجوز شرعًا، مشددًا على أن الالتزام بالنظام والقانون جزء أساسي من الضوابط التي يجب مراعاتها عند أداء الشعائر الدينية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن من يتعمد مخالفة القوانين أو التحايل عليها لا يصح له أداء الحج من الناحية الشرعية، لأن الشريعة الإسلامية تفرق بوضوح بين الحلال والحرام وتؤكد على حرمة إلحاق الضرر بالنفس.

وأشار إلى أن الحفاظ على النفس من المقاصد الشرعية المهمة، لافتًا إلى أن بعض الحوادث التي وقعت في سنوات سابقة وأدت إلى وفيات بين المخالفين تعكس خطورة تعريض النفس للهلاك، وهو أمر محرم شرعًا.


وأضاف أن توفر الأمن والقدرة شرط أساسي لوجوب الحج، وفي حال غياب هذه الشروط تسقط الفريضة، موضحًا أن بعض من يسافرون بطرق غير نظامية يكونون قادرين ماديًا، لكنهم يلجأون إلى مبررات غير صحيحة، رغم أن كثيرًا منهم سبق له أداء الفريضة أكثر من مرة.


وانتقد ما وصفه بـ“الاتجار بالشعائر”، داعيًا إلى ضبط أسعار خدمات الحج وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، سواء من الجهات الرسمية أو الشركات السياحية، مؤكدًا أن الحج فريضة مشروطة بالاستطاعة ولا يجوز التحايل عليها.

أداء فريضة الحج فريضة الحج الحج أداء الحج

منحة الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

بشرى سارة لأصحاب المعاشات خلال ساعات.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر تقترب.. قفزة 26% في ضرائب التبغ بالموازنة الجديدة

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. نقل هشام جعفر وعددا من مسئولي التعليم الخاص من ديوان الوزارة للمديريات

شيرين عبد الوهاب

ناقد موسيقي: شيرين عبدالوهاب تحتاج وقتًا لاستعادة مستواها الكامل رغم نجاح «الحضن شوك» |خاص

شيرين عبد الوهاب - محمد حماقي

موعد طرح ديو شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي الجديد

محمد رمضان

بعد غياب 3 سنوات .. محمد رمضان يعود لسباق دراما 2027

بالصور

طريقة عمل جيلي بالفواكه.. حلوى منعشة وسهلة التحضير

ألين أرفليان تعود إلى الشاشة بـ لعبة العقرب .. تجربة نفسية مشوّقة

مفاجأة عن بدائل الشوكولاتة السبريد .. ليست كلها صحية كما تظن

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب تحافظ على صدارة يوتيوب بــ الحضن شوك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

