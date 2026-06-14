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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة شمال سيناء: توقيع الكشف الطبي على أكثر من 31 ألف حالة بمستشفى العريش خلال مايو الماضي

صحة شمال سيناء : توقيع الكشف الطبي على أكثر من 31 ألف حالة بمستشفى العريش خلال مايو الماضي
صحة شمال سيناء : توقيع الكشف الطبي على أكثر من 31 ألف حالة بمستشفى العريش خلال مايو الماضي
أ ش أ

 أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ، اليوم الأحد ، عن توقيع الكشف الطبي على أكثر من 31 ألف حالة بمستشفى العريش خلال شهر مايو الماضي.

وقال الدكتور، عمرو عادل عبد العال ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم توقيع الكشف الطبي على (15,727) حالة مرضية، بقسم الاستقبال والطوارئ، وحجز (1,155) حالة بالأقسام الداخلية لتلقي العلاج والمتابعة الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أنه بالعيادات الخارجية، تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج إلى (15,491) حالة مرضية، ليصل إجمالي الحالات التي تقديم الخدمة الطبية لها بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية (31,218) حالة.

وأشار الدكتور حسام أبو القاسم، مدير مستشفى العريش العام ، أنه بقسم الأشعة، تم إجراء أشعة رنين مغناطيسي إلى (481) حالة، و إجراء أشعة مقطعية إلى (1,823) حالة، إجراء أشعة إيكو على القلب إلى (303) حالة للكبار و(48) حالة للأطفال وحديثي الولادة.

وفي قسم الأورام، تم توقيع الكشف الطبي على (530) حالة مرضية، إعطاء (68) جلسة علاج كيماوي.

وتابع أنه في قسم القسطرة القلبية، تم إجراء (81) عملية قسطرة قلبية، من بينها تركيب منظم ضربات قلب دائم لحالتين، بينما في بنك الدم، تم صرف (505) وحدات دم مكدسة، وصرف (169) وحدة بلازما، وصرف (147) وحدة صفائح دموية للمرضى بالمستشفى.

وفي قسم النساء والتوليد، تم إجراء عدد (94) عملية ما بين ولادات قيصرية وعمليات استئصال وعمليات جراحية أخرى، بينما في قسم العمليات، تم إجراء (303) عمليات جراحية بمختلف التخصصات، من بينها (17) عملية جراحة أطفال.

ولفت إلى أن إدارة الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش واصلت دورها الإنساني والمجتمعي في دعم المرضى غير القادرين، حيث تم تقديم أوجه الدعم المختلفة إلى (248) حالة خلال شهر مايو 2026، تنوعت بين إعفاء كامل من الرسوم إلى (166) حالة، وخصم ربع القيمة إلى (72) حالة، وخصم بنسبة (30٪) لعدد (9) حالات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لإحدى الحالات بالتعاون مع جمعية أصدقاء المرضى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حصولهم على الخدمة الطبية اللازمة.

وتقدم أبو القاسم ، بخالص الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية والفنية والإدارية والعاملين بالمستشفى، تقديراً لجهودهم المخلصة في تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة، مؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة لأهالي بمحافظة شمال سيناء، بما يحقق أفضل مستويات الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين.

مديرية الصحة بشمال سيناء الكشف الطبي مستشفى العريش الدكتور عمرو عادل عبد العال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء توقيع الكشف الطبي

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