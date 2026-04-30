الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسمياً.. نقل هشام جعفر وعددا من مسئولي التعليم الخاص من ديوان الوزارة للمديريات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

علم موقع صدى البلد من مصادره الرسمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسميا ، نقل مسئولين بالتعليم الخاص من ديوان وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم ، حيث وشملت قرارات النقل الأسماء الاتية :

* نقل هشام جعفر محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء


* نقل أحمد جمعة محمد مدير إدارة بالإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان


*نقل أحمد السيد عبد العال من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد 


* نقل إسلام عفت عبدالعليم من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة


* نقل ابتسام محمد شعبان من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة التبين التعليمية بمحافظة القاهرة


* نقل محمد عادل محمد من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة إلى إدارة الفرافرة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد

وكان قد أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رحيل هشام جعفر عن ادارة التعليم الخاص بالوزارة ، في إطار التغييرات الادارية المعتادة التي تشهدها الوزارة من في خريطة القيادات من حين لآخر 

ونفى المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد كل ما يقال بشأن تشميع ادارة التعليم الخاص بالوزارة مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح تماما

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة بصدد إعداد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية في مصر 

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم الإعلان عن تفاصيل اللائحة الجديدة المنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية في مصر خلال الفترة المقبلة 

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن ختم واعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية يتم من خلال لجنة رسمية تشكلها وزارة التربية والتعليم فقط ، تضم (المركز القومي للامتحانات + جمعية المدارس الدولية + إدارة التعليم الخاص)

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن شهادة الدبلومة الأمريكية لا يتم ختمها من أي هيئة اخرى

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في حالة رصد أي مطالبات تصدر من أي مدرسة دولية للمطالبة بمصاريف تتعلق بختم واعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية ، سيتم وضع المدرسة فوراً تحت الإشراف المالي والإداري

وفي هذا الإطار ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجهات الاعتماد بنظام المدارس الدولية الأمريكية ، بعدم اعتماد أي شهادة للطلاب بالمدارس ذات الطبيعة الخاصة الأمريكية أو مطالبة المدارس بأي رسوم مقابل اعتماد شهادات الطلاب، واقتصار ذلك على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك في إطار ما أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من ضوابط منظمة لإعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية للمناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) وما أصدرته من تعميمات بشأن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دون غيرها بإتخاذ إجراءات اعتماد وتوثيق كافة شهادات الطلاب الذين يدرسون بالمدارس الدولية.

